Образование

В 1997 году Татьяна Ким окончила факультет иностранных языков Коломенского педагогического института. Сейчас это учебное заведение называется Государственный социально-гуманитарный институт.

Семья

Родилась 16 октября 1975 года в семье советских корейцев: учителя начальных классов и инженера. Татьяна — старший из трех детей в семье, у нее есть сестра и брат. Место рождения — Россия, город Грозный.

Когда Татьяне было чуть больше года, ее мама перебралась из Грозного в Московскую область к отцу, которого после института распределили на работу в Мострансгаз.

Карьера

У Татьяны богатая биография. Она построила успешную карьеру предпринимательницы и основательницы маркетплейса Wildberries.

Сейчас Татьяна — одна из самых богатых женщин-бизнесменов России. К сожалению, в последние годы империю Wildberries сотрясают скандалы и появляющиеся новости о забастовках сотрудников. Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

До Wildberries

А вот первое время женщина зарабатывала репетиторством. Опираясь на свое филологическое образование и богатый опыт в знании русского языка, она присматривалась к профессиям филолога и журналиста, подумывала выучиться на дизайнера, однако сбыться этим планам помешал дефолт 1998 года.

О Wildberries

После знакомства с Владиславом в жизни Татьяны начался новый этап. В 2004 году у пары родился первый ребенок, после чего подработки на дому закончились, пришло время заявлять о себе. Пытаясь вести хозяйство с дочкой на руках, женщина поняла, что шопинг для матери — целое испытание. Эти мысли подтолкнули женщину заняться перепродажей одежды из немецких каталогов Otto и Quelle.

По словам Бакальчук, сначала она сама оформляла заказы, принимала товары и организовывала доставку, а складом служила съемная квартира, в которой они с мужем жили. Кроме того, она продавала товары без предоплаты, а наценку на них установила 10% против 15–30% — так было принято в то время на рынке. На тот момент Татьяна и ее супруг работали как команда.

Вскоре компания начала приносить хорошие результаты, и в 2005 году было принято решение прорываться в лидеры рынка, расширять бизнес. Идеи начали рождаться одна за другой. Семейная пара зарегистрировала ООО, арендовала помещение и наняла штатных сотрудников. Расширился и ассортимент, а в продажу поступила одежда ведущих мировых брендов: Adidas, Tom Tailor, Tom Farr и некоторых других. Сеть ПВЗ распространилась по всей России, а позже и в странах СНГ.

Факт: согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне же — 99%.

По данным СМИ, днем 18 сентября возле головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» неизвестные мужчины устроили стрельбу. В пресс-службе Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук с вооруженной охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Несмотря на инцидент, работа компании не прекратилась.

Личная жизнь

Встреча Татьяны и Владислава произошла в начале нулевых: сойтись помогла компания общих друзей. Отношения развивались настолько быстро, что уже через полгода они решили официально оформить отношения.

Супруг (уже бывший) предпринимательницы — радиофизик Владислав Бакальчук. Они встретились в начале 2000-х и поженились уже через полтора месяца после знакомства. Вскоре началось и рождение потомства.

У пары семеро детей: двойняшки, появившиеся на свет в 2021 году, два сына и три дочери. Дети женщины живут в отличных условиях и воспитываются соответственно своему положению.

23 июля 2024 года Бакальчук объявила о начале бракоразводного процесса с мужем. В сентябре и октябре продолжились раздраи: предпринимательница сообщила в своем Telegram-канале о возвращении своей девичьей фамилии Ким. Это была хорошая школа жизни. Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Хобби

У Татьяны Бакальчук немало увлечений. Например, женщина увлекается эзотерикой и верит в астрологию и гороскопы. Кроме того, она много читает, в том числе и литературу мистической направленности, а также философские и даже детские издания.

Еще одно хобби Бакальчук — путешествия. Она любит посещать Чечню, где родилась, а также горы Кавказа, находить интересный контент. Любовь к путешествиям разделяют и ее дети. Например, она отправила дочерей в экспедицию на Белое море, которую организовали ученые-биологи: с дайвингом и образовательными программами.

Не обходится ее жизнь и без спорта — в частности, женщина занимается бегом.

Религия

Татьяна Бакальчук — православная. В августе 2024 года она посетила мужской Сретенский монастырь, где хранится одна из самых почитаемых православных икон — Владимирская Божья мать.

Награды

В 2018 году Татьяна Бакальчук получила премию РБК, победив в номинации «Предприниматель». Она также получила приз в номинации «Бизнес онлайн ретейл» на церемонии вручения премии GQ Super Women.

В 2019 году американский журнал Forbes включил Бакальчук в список самых заметных новых миллиардеров. В феврале 2020 года российский Forbes назвал ее самой богатой женщиной России с состоянием $1,4 млрд.

В 2021 году издание Forbes отдало ей второе место в соответствующем рейтинге.

По итогам 2022 года Бакальчук заняла 17-е место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $8,8 млрд.

В августе 2023 года предпринимательница вновь возглавила список богатейших женщин России с оценкой капитала в 7 млрд долларов по российской версии журнала Forbes.

В 2024 году Татьяна Бакальчук с состоянием $5,5 млрд вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes.

ФИО: Татьяна Владимировна Ким (Бакальчук)

Знак зодиака: Весы

Рост: 160 сантиметров

Дата рождения: 16.10.1975