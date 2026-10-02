Аргентина начнет выдавать гражданство за инвестиции

Аргентина начнет выдавать гражданство в обмен на инвестиции от 350 тыс долларов

Министерство экономики Аргентины объявило, что до конца года страна откроет приём заявок на гражданство в обмен на инвестиции, минимальный порог которых составляет 350 тысяч долларов.

Программа, стартующая в четвёртом квартале 2026 года, предусматривает два механизма: безвозвратный взнос в национальную казну в размере 350 тысяч долларов либо приобретение специально выпущенных гособлигаций на 800 тысяч долларов. Заявку смогут подать и члены семьи основного просителя, так что стандартная семья из заявителя, супруга и двух несовершеннолетних детей получит гражданство за общую сумму 500 тысяч долларов.

Каждый проситель пройдёт проверку на законность происхождения средств, отсутствие судимости и репутационные риски. Полученные ресурсы, как подчеркнули в министерстве, пойдут на дальнейшее укрепление фискального и финансового положения Аргентинской Республики.

Ранее сообщалось, что Аргентина потребовала от Британии остановить добычу нефти у Фолклендов.