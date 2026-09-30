Продажи жилья на вторичном рынке выросли на треть

По итогам третьего квартала спрос на готовое жилье в крупных городах страны достиг максимальных за последние два года значений, а количество доступных лотов, напротив, достигло минимума. По прогнозу экспертов, после обновления с 1 октября правил «Семейной ипотеки» интерес ко вторичным квартирам, которые сегодня стоят, в среднем, на 20% дешевле новостроек, может подскочить еще на 20%.

«За восемь месяцев 2026 года количество сделок по покупке жилья на вторичном рынке выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%», — сообщил на форуме 100+ Technobuild главный аналитик «Циана» Алексей Попов. Рост продаж, по его данным, отмечен во всех 40 крупных городах страны. Сказались постепенное снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса. Дополнительным фактором стал переход части покупателей с рынка новостроек на вторичный рынок из-за существенной разницы в стоимости жилья и сокращения предложения квартир с отделкой у застройщиков.

Востребованность вторички подтверждает и ценовая динамика. В среднем, в течение третьего квартала стоимость готовых квартир выросла на 2,9%, тогда как на первичном рынке — на 1,3%. В результате разрыв между ценами на новостройки и готовое жилье сократился до 20% против 25% годом ранее. Наиболее существенно «квадрат» за квартал подорожал в Ижевске — 10%, в Красноярске и Кирове — по 6,7%. В Москве цена квадратного метра готового жилья увеличилась, в среднем, на 4,1%.

Активизация покупателей сопровождается сокращением предложения. В июле – сентябре объем выставленных на продажу объектов уменьшился на 10%, а в 36 из 40 городов выбор квартир сократился. По оценке аналитика, количество доступных лотов достигло минимума за всю историю сопоставимых наблюдений.

Фото: Сергей Артемов

Рост интереса к вторичному рынку подтвердила и руководитель АЦ «Авито недвижимости» Ольга Клещеева. Особенно популярна среди покупателей т.н. «новая вторичка». Квартиры в домах, введенных в эксплуатацию в течение последних пяти лет, которые продают собственники-физлица, заняли существенную долю рынка готового жилья. За первое полугодие 2026 года максимальная доля «новой вторички» наблюдается в Ростове-на-Дону (28,6% от всего предложения на вторичном рынке). В Москве показатель составляет 24,3%, в Краснодаре — 22,9%, в Уфе — 20,3%, в Санкт-Петербурге — 17,5%, в Екатеринбурге — 17,7%.

Появление большого объема «новой вторички» заметно изменило структуру рынка: готовое жилье все чаще конкурирует с новостройками по характеристикам, и зачастую оказывается доступнее. «Для покупателей это расширяет выбор, а для застройщиков означает усиление конкуренции со стороны уже готового жилья», — полагает Клещеева.

Фото: Иван Скрипалев

По прогнозу Попова, после обновления «Семейной ипотеки» спрос на вторичные квартиры может вырасти по итогам года еще на 20-22%.