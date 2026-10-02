Пригожин рассказал о состоянии Валерии после капельниц

Пригожин зявил, что Валерия идет на поправку после капельниц

Певица Валерия постепенно восстанавливается после инфекции, которую подхватила во время отпуска. Об этом сообщил ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Общественной службой новостей".

По словам продюсера, Валерия проходит лечение. Недавно ей даже пришлось поставить капельницу, однако серьезных осложнений удалось избежать.

"Но каких-то тяжелых последствий нет. Валерия потихоньку идет на поправку", — рассказал Пригожин.

Ранее Пригожин показывал фотографию супруги с капельницей в личном блоге.