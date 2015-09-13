Международная федерация плавания (FINA) на своем официальном сайте уведомила о том, что российский спортсмен Виталий Мельников дисквалифицирован на 8 лет. Такое жесткое наказание последовало из-за того, что он уже второй раз уличен в применении допинга.
Все ближе главный старт четырехлетия — летних Олимпийских Игр-2016. Скоро множество спортсменов отправятся покорять Рио-де-Жанейро и, не исключено — некоторые российские легкоатлеты. Елена Исинбаева как раз в их числе: чемпионка России-2016 надеется попасть под амнистию Международной федерации легкой атлетики (IAAF) и все-таки выступить в Бразилии под российским флагом.
Сегодня первая часть допингового российского кошмара выльется в первое же официальное решение. В Вене заседание совета ИААФ начнется с доклада Руне Андерсена - председателя рабочей группы, которая была создана специально для того, чтобы контролировать реформы российской легкой атлетики после отстранения от международных стартов. Доклад этот – отражение увиденного комиссией и рекомендации для окончательных выводов. А окончательные выводы будут делать члены совета.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оповестило о новых спортсменах, которые получат наказания за несоблюдение правил организации. Среди них оказалась пловчиха Яна Мартынова, в отношении которой было принято решение дисквалифицировать на четыре года. В ее организме был найден запрещенный препарат остарин. Также санкциям подверглись и две представительницы легкой атлетики: Лариса Клейменова и Лидия Григорьева.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) недавно заявила о том, что допинг-пробы спортсменов, которые были взяты после чемпионата мира в 2005 году будут перепроверены. Для чего организация пошла на такой шаг — не совсем понятно, однако уже сообщаются первые жертвы этой проверки. Без фамилий российских легкоатлетов не обошлось: так, по сведениям СМИ, дисквалифицировали олимпийскую чемпионку в метании молота Татьяну Белобородову.
Уже через 10 лет Россия может включиться в борьбу за проведение летних Олимпийских Игр, а местом главного старта четырехлетия может стать Крым. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала список российских спортсменов, которые в ближайшее время не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой организации. Дисквалификация коснется четырех тысяч легкоатлетов, а среди фамилий значатся и Елена Исинбаева, и Дарья Клишина, и Сергей Шубенков и множество других именитых спортсменов.
Ламине Диак, который был арестован в Париже, уже выпущен из тюрьмы под денежный залог. Негоже, конечно, 82-летнему дедушке, отцу 15 детей, внуков не считаем, сидеть за решеткой. «Гоже ли» ему было принимать денежку за вовремя закрытые на допинговые нарушения глаза, или, по «гуляющей» информации, за откладывание санкций для российских атлетов – вопрос для специально обученных людей. Пусть работают.
Крупный скандал разгорается вокруг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а именно в отношении экс-президента организации Ламина Диака. Бывший глава IAAF подозревается в получении взятки от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за допинговые дела отечественных спортсменов.
— Знаю ли я, что установил рекорд на все времена? — Билял Махов, знаменитый наш борец, улыбается чуть иронично. — Слышал, конечно, что 40 лет назад и еще раньше были люди, которые выигрывали медали и в вольной борьбе, и в греко-римской, которая называлась некогда кл