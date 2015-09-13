Олимпийскую чемпионку из России Белобородову дисквалифицировали из-за допинг-пробы 2005 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) недавно заявила о том, что допинг-пробы спортсменов, которые были взяты после чемпионата мира в 2005 году будут перепроверены. Для чего организация пошла на такой шаг — не совсем понятно, однако уже сообщаются первые жертвы этой проверки. Без фамилий российских легкоатлетов не обошлось: так, по сведениям СМИ, дисквалифицировали олимпийскую чемпионку в метании молота Татьяну Белобородову.