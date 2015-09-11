Вера Копылова
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Мода на Пелевина, скажем прямо, схлынула несколько лет назад. Но писатель остался и с прежней регулярностью раз в год пускает в мир по роману, по плоду ума холодных размышлений.
«За горами — горы» — это, как вы узнаете из романа, старая гаитянская пословица. Именно с Гаити, его нищих районов, где кругом просят милостыню или еду старики и дети, начинается этот рассказ.
Захар Прилепин стал героем. Пока не героем труда или героем войны, но героем книги — своей первой прижизненной биографии, написанной Алексеем Колобродовым.
Кто такие диссиденты? Сегодня это понятие прочно ассоциируется с 50–60–70–ми годами, когда эти люди «были голосом свободы и правды, который в итоге повлиял на общественное мнение на Западе и изменил умонастроения в самом Советском Союзе». Француженка Сесиль Вессье рассмотрела сугубо российское явление диссидентства со стороны, описала трезвым и здоровым слогом западного историка.
Гламурный, томный светский лев, гей, актер, модник, эксцентрик, автор бестселлера «Завтрак у Тиффани», Трумен Капоте оказался и мастером короткого рассказа. Недаром именно за эту форму он ценил себя больше всего — даже больше, чем за знаменитый роман «Хладнокровное убийство». В сборник вошли рассказы Капоте, в том числе и ранее не издававшиеся на русском.
Десять лет назад Дмитрий Глуховский стал тем писателем, который заставил разновозрастную публику читать ночи напролет: «Метро 2033» оказался не заурядной фантастической однодневкой, а психологическим романом в традициях русской классики, притом с динамичным сюжетом.
Автор популярного романа «99 франков» спел оду своему любимому писателю — Джерому Д.Сэлинджеру. Спел ее на своем языке, так что не будем ждать от разгульника-распутника Бегбедера строгого литературоведения в стиле ЖЗЛ советских времен.
Автобиография человека, чья жизнь на виду у миллионов, напоминает речь на суде или прощальное послание: каждое слово на вес золота. Что написано пером, то не замнешь в интервью, не прокомментируешь на собственном видеоканале в Youtube. Вот и Никита Михалков выступил со своей мемуарной книгой, уже второй — первая называлась «Публичное одиночество».
Михаил Веллер снова в топе продаж: его новый сборник эссе на горячие темы словно составлен из «ключевых слов», по которым в Интернете находят яркие публикации. Все, что тряхануло общество за последние несколько лет, писатель выхватывает, описывает и дает свою личную оценку.
Мы любим обобщать и теоретизировать. Хотя доморощенные философы часто незнакомы даже с азами философии. А как быть с вопросами, которые ставит перед нами наша новая, быстрая эпоха? Недавно изданная книга «Живая философия» — то, с чего стоит начать, если нам интересно порассуждать о жизни. Здесь философия не для философов, а для людей.
Наринэ Абгарян — это та самая писательница и блогерша, которая, как про нее говорят, уморительно смешно пишет. Ее хитом стал роман «Манюня», с тех пор вышло уже немало книг, а сейчас расходится новая.
Эрика-Эмманюэля Шмитта, любимца литературной Европы, автора мудрых и приятных книг о вечных ценностях («Оскар и Розовая дама», «Женщина в зеркале», «Мсье Ибрагим и цветы Корана»), потянуло в противоположную область. Что, если бы судьба Адольфа Гитлера сложилась иначе? Шмитт сплел роман из двух нитей, где точкой раздвоения становится поступление или непоступление Гитлера в Венскую академию художеств.
«Я страшусь не смерти. Я страшусь того, что настанет после», — сказал герой нескольких романов Терри Пратчетта волшебник Альберт перед лицом Мора, ученика Смерти. Впрочем, это не помешало ему отправиться в дом Смерти и чувствовать себя там как дома.