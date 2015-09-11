Издана книга о том, как нам жить в XXI веке

Мы любим обобщать и теоретизировать. Хотя доморощенные философы часто незнакомы даже с азами философии. А как быть с вопросами, которые ставит перед нами наша новая, быстрая эпоха? Недавно изданная книга «Живая философия» — то, с чего стоит начать, если нам интересно порассуждать о жизни. Здесь философия не для философов, а для людей.