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21.10.2026, 14:00
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21 октября 2026 года в Красноярске стартовал хоккейный матч с участием мировых звёзд спорта. Игра проходит в «Платинум Арене Красноярск» (ул. Лесников, 21), начало было в 18:00.
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