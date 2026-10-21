В Красноярске начался хоккейный матч с мировыми звёздами спорта

21 октября 2026 года в Красноярске стартовал хоккейный матч с участием мировых звёзд спорта. Игра проходит в «Платинум Арене Красноярск» (ул. Лесников, 21), начало было в 18:00.