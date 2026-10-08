Публикаций: 30
08.10.2026, 19:30
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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 по 31 мая 2024 года.
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