Должность — председатель Банка России с 24 июня 2013 года, экс-помощник президента РФ, экономист, известный государственный и политический деятель.

Детство и юность

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в Уфе в обычной советской рабочей семье. Её отец, Сахипзада Саитзадаевич, был шофером на автобазе, а мать, Зулейха Хаматнуровна, работала аппаратчицей на приборостроительном заводе им. Ленина (теперь — ОАО «УППО»). В 1972 на свет появился младший брат, Ирек. Будущая звезда российского финансового рынка прекрасно училась, любила математику и даже одно время думала стать учителем и преподавать ее детям. Она с отличием закончила школу №31 в родном городе и имеет аттестат об окончании музыкальной школы по классу фортепиано. Кроме того, в юности жесткая руководительница мегарегулятора также посещала театральную студию по классу пантомимы.

1

Образование

После школы никому неизвестная девушка из российской глубинки отправилась в столицу. В 1986 году она окончила с красным дипломом экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и поступила в аспирантуру, обучение в которой завершила в 1990 году на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений. Диссертацию написала, но защищать не стала, однако некоторые выдержки из её работы были представлены научному сообществу в совместной публикации с ещё тремя авторами «Отчуждение труда: история и современность».

В 2007 году прошла программу обучения лидерству в Йельском университете в США «International Visitor Leadership Program».

Политические взгляды главы Центробанка тоже менялись с возрастом. Так, в 1985 году она вступила в коммунистическую партию СССР и даже получила стипендию Карла Маркса. Однако после распада Советского Союза её политическая позиция поменялась на либеральную. Сейчас председатель ЦБ РФ является членом партии «Единая Россия».

Семья

В годы обучения в аспирантуре вышла замуж за своего преподавателя Ярослава Кузьминова. В 1988 году у них родился сын Василий.

Ярослав Кузьминов продолжил научную карьеру и стал основателем и первым ректором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Вуз был учрежден по распоряжению тогдашнего премьер-министра Егора Гайдара 27 ноября 1992 года. Кузьминов был назначен директором-организатором ВШЭ и долгое время был самым молодым управляющим государственного вуза в России. С 2021 года он является научным руководителем Института институциональных исследований ВШЭ. Сын Василий также пошел по стопам родителей и стал экономистом, получив образование в НИУ ВШЭ.

CBR.RU

Карьера

С 1991 года начинает работать как главный специалист дирекции постоянного комитета правления Научно-промышленного союза СССР по вопросам экономической реформы — так называлась организация-предшественник Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Далее она занимала различные посты в этой организации. В 1994 году перешла с должности советника Экспертного института РСПП в Минэкономики России, где начала свою карьеру как начальник управления государственного регулирования экономики, а уже к 1997 году стала замминистра этого ведомства. С 1999 по 2000 годы она занимала пост вице-президента фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), президентом которого был Герман Греф. Знакомство и работа бок о бок двух звезд финансового рынка стала основой для многолетнего сотрудничества. Так, в 2000—2003 годах была первым заместителем Министра экономического развития и торговли РФ, которым тогда также являлся Герман Греф. Далее она возглавит ЦСР, где проработает до 2005 года. В 2007 году стала министром экономического развития и торговли, а с мая 2008 по май 2012 года возглавляла преобразованное из МЭРТ Минэкономразвития. Затем чуть больше года она была помощником президента, а с 24 июня 2013-го впервые возглавила Банк России, придя на смену предыдущему руководителю регулятора Сергею Игнатьеву, после чего в 2017-м и 2022 годах ее полномочия продлевала Госдума.

Почти сразу после назначения ее на пост главы ЦБ РФ случился очередной кризис. После присоединения Крыма в 2014 году Россия впервые столкнулась с чувствительными санкциями. Команда Набиуллиной сделала неожиданный ход: повысила ключевую ставку до 17 %. Экономику удалось стабилизировать. Параллельно в тот год выяснилось, что платежный рынок России находится в плачевном состоянии. В частности, в марте 2014 года системы Visa и MasterCard внезапно прекратили обслуживание карт ряда отечественных банков, в отношении акционеров которых США ввели санкции. В ответ на такие действия вместе с командой начинает строить Национальную систему платежных карт (НСПК) и поддерживает запуск карты «МИР». Все внутрироссийские транзакций по картам Visa и MasterCard переходят на процессинг в НСПК. Именно это в марте 2022 года не позволит зарубежным платежным системам «выключить» работу их карт внутри России.

Под руководством Эльвиры Набиуллиной была запущена масштабная цифровизация финансового сектора: появилась Система быстрых платежей (СБП), было облегчено проведение переводов, расцвел рынок электронных кошельков, возникли крупные банки, которые свою бизнес-модель построили на «отсутствии отделений».

Следующим испытанием стал февраль 2022 года, когда на Россию обрушилось беспрецедентное количество санкций, причем Запад целенаправленно попытался нанести максимальный вред именно финансовому сектору. Однако мудрые действия ЦБ РФ не допустили кризиса. Для этого в конце февраля 2022 года регулятор поднял ставку до рекордных 20%, ввел жесткие меры валютного контроля и затем постепенно, по мере стабилизации ситуации, снижал ключевую ставку и ослаблял валютный контроль. Благодаря этому удалось предотвратить изъятия денег из банков, а курс доллара просел со 120 рублей за доллар в марте до 60 рублей за единицу американской валюты к середине лета 2022 года. Под ее руководством финансовый сектор нашей страны продолжает развиваться и в условиях жестких ограничений. К примеру, ЦБ РФ не отказался от планов введения в нашей стране цифрового рубля и уже проводит пилотное тестирование этой «третьей формы денег».

АГН «МОСКВА»

Награды

Эльвира Набиуллина имеет множество наград. Её талант признают как в России, так и за рубежом. Первую медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени она получила ещё в 2002 году. На следующий год она стала лауреатом премии Александра II, присужденной ей Институт экономической политики имени Егора Гайдара. Ещё через три года, в 2006-м, восходящей звезде российского финансового рынка была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2010-м стала победителем V Национальной премии «Директор года» в номинации «Вклад в развитие института независимых директоров».

В 2011 году звезда финансового рынка получила Орден Дружбы. В 2012 году была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Еще у действующей главы Центробанка есть Орден Почета, который она получила в 2018 году «За большой вклад в развитие и укрепление банковской системы».

П