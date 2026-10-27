Коварный удар по печени: Врач рассказал, какие препараты могут повредить орган

Печень по праву считается одним из самых удивительных органов человеческого тела. Ее уникальная способность к регенерации, подтвержденная как древними мифами (вспомним легенду о Прометее), так и современной трансплантологией, делает ее настоящим чудом природы. Однако даже такие выдающиеся восстановительные возможности имеют свои пределы.

Как показывает клиническая практика, печень действительно «сдается последней», долго компенсируя воздействие вредных факторов. Но когда резервы исчерпываются, последствия могут быть катастрофическими. Об этом обозревателю «МК» рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии имени академика Г.И.Сторожакова Института клинической медицины Пироговского университета, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, врач-терапевт, гастроэнтеролог Игорь Никитин.