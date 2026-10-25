Семья

Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (штат Иллинойс) в семье Луи Мариуса Прево и Милдред Мартинес. Семья жила в Долтоне, пригороде Чикаго.

Отец — Луи Мариус Прево (28.08.1920 — 08.11.1997), родился в Чикаго. Луи Прево служил в ВМС США во время Второй мировой войны, командовал десантным судном во время высадки в Нормандии, а позже участвовал в операции «Драгун» на юге Франции. К концу 15-месячной службы он получил звание младшего лейтенанта. В 1949 году получил степень магистра гуманитарных наук в Университете Де Поля. Позже он стал суперинтендантом школьного округа в Гленвуде. Был школьным суперинтендантом (администратор, управляющий несколькими государственными школами в США), а также катехизатором.

Мать — Милдред Агнес (урожденная Мартинес) Прево (30.12.1912 — 18.07.1990),родилась в Чикаго в семье креолов из Луизианы. После окончания средней школы Иммакулата окончила Университет Де Поля со степенью бакалавра в области библиотековедения. В 1949-м получила степень магистра в области образования. Она была опытной певицей и исполнительницей, записала собственную версию «Аве Мария» и участвовала в музыкальном фестивале в Чикаго в 1941 году. Работала преподавателем и библиотекарем в средней школе фон Штойбена и в соборе Святого Имени. В 1970-х годах была библиотекарем в католической средней школе Мендель в Роузленде, Чикаго, а ее сын, ныне Лев XIV, позже тоже там работал. Милдред умерла от рака в 1990 году в возрасте 77 лет.

Помимо Роберта Фрэнсиса в семье были еще дети: два старших брата.

Луи Мартин Прево (1951). Он ветеран военно-морского флота, живет во Флориде. Луи был призван в военно-морской флот во время учебы в колледже, а позже изучал компьютерные технологии. Утверждает, что они с его братом Львом XIV разделяют политические взгляды друг друга, но у них были разногласия по некоторым вопросам. Женат на Деборе Прево.

Джон Джозеф Прево (1953) является педагогом на пенсии, живет в Нью-Леноксе, штат Иллинойс. Проработал в католических школах 35 лет, в том числе 27 лет директором.

Все братья ходили в католическую школу и слушали мессы каждое утро. Луи Мартин говорил, что будущий понтифик очень любил играть в священника, а старшие братья передразнивали его.

Дедушка по линии отца — Джон Прево (1876–1960), сицилийский иммигрант из Милаццо. В последние годы работал учителем музыки и иностранных языков.

Дедушка по материнской линии — уроженец Испаньолы метис Жозеф Мартинес.

Бабушка по линии отца — Сюзанна Фонтен, родилась в 1894 году в семье Эрнеста и Эжени. Француженка.

Бабушка по материнской линии — уроженка Нового Орлеана Луиза Баки, чернокожая креолка смешанного происхождения.

Личная жизнь

Роберт Фрэнсис Прево (папа римский Лев XIV) не женат.

Образование

В 1973 году он окончил малую семинарию ордена Святого Августина.

В 1977 году окончил со степенью бакалавра математических наук Университет Вилланова, старейший католический университет штата Пенсильвания.

В 1982 году получил степень магистра богословия в Католическом богословском союзе в Чикаго.

В 1984 году получил степень лиценциата канонического права, а в 1987 году — степень доктора канонического права в Папском университете святого Фомы Аквинского в Риме. Защитил докторскую диссертацию на тему «Роль местного настоятеля в ордене святого Августина».

1988–1998 — возглавлял общую программу подготовки августинских кандидатов для викариатов Чулуканаса, Икитоса и Апуримака, преподавал каноническое право, патристику и нравственное богословие в Высшей духовной семинарии им. св. Карла и Марцела.

2013–2014 — директор по образованию в монастыре Святого Августина в Чикаго. Первый советник и викарий провинции Божией Матери Доброго совета, которая охватывает Средний Запад США.

Владеет иностранными языками. Помимо английского, говорит на испанском, итальянском, французском и португальском, а также немного на немецком. Он также бегло читает на латыни. Во время пребывания в Перу Лео немного выучил один из кечуа.

Церковные награды

11.02.2025 — получил награду Bailiff Knight Grand Cross of Honour and Devotion of the Order of Saint John.

06.02.2025 — папа Франциск возвел Прево в сан кардинала-епископа (высшая ступень иерархии кардиналов), назначив его в епархию Альбано (провинция Рим).

08.05.2025 — был избран папой римским под именем Лев XIV Michael Kappeler Source: dpa Credit: Global Look Press

Церковная служба

Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV) посвятил значительную часть своей церковной карьеры миссионерской работе в Перу. Он служил в различных ролях: был настоятелем прихода, преподавал в семинарии и получил статус епархиального чиновника.

Некоторые этапы церковной службы Прево:

1977 — стал монахом ордена Святого Августина

1982 — был рукоположен в священники. В 1980–1990-х годах вел обширную миссионерскую деятельность в Перу, где служил приходским священником, епархиальным чиновником, преподавателем семинарии и администратором. Избран генеральным приором ордена Святого Августина

1985 — Перу. Направили в качестве миссионера в епархию Чулуканас

1987 — США. Исполнял обязанности покровителя пастырского служения и директора миссий Августинского ордена в провинции Чикаго

1988 — Перу. 10 лет возглавлял августинскую семинарию в городе Трухильо. Преподавал в семинарии, был судьей в церковном суде и возглавлял приход на окраине Трухильо

1999 — США. Вернулся в Чикаго и возглавил миссию августинцев

2001–2013 — стал главой Августинского ордена.

2013 — США. Занимал пост генерального приора ордена августинцев в Чикаго, был директором по образованию в монастыре Святого Августина

2014 — папа римский Франциск назначил Прево апостольским администратором епархии Чиклайо (город на севере Перу)

2015 — папа римский Франциск возвел Прево в сан епископа

2018–2023 — занимал пост вице-президента и члена постоянного совета Конференции епископов Перу (объединение епископов страны)

2019 — член Конгрегации по делам духовенства Римской курии

2020 — член Конгрегации по делам епископов

2020–2021 — служил апостольским администратором епархии Кальяо (недалеко от Лимы, столицы Перу)

2023 — назначен префектом Дикастерии по делам епископов с присвоением титула архиепископа и президентом папской комиссии по Латинской Америке. В сентябре возведен в сан кардинала

2025 — кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Моника

2025 — папа Франциск возвел Прево в сан кардинала-епископа (высшая ступень иерархии кардиналов), назначив его в епархию Альбано (провинция Рим)

Должности, которые занимал Роберт Фрэнсис Прево в Римско-католической церкви

После смерти папы римского Франциска был созван конклав для избрания нового понтифика. Роберта Фрэнсиса Прево избрали новым папой. После избрания папой Прево принял имя Лев XIV и впервые появился перед верующими, выйдя на балкон Собора святого Петра.

18 мая 2025 года в Ватикане прошла интронизация нового папы римского — Льва XIV. Церемония состоялась на площади Святого Петра в Ватикане и включала торжественную мессу, посещение могилы апостола Петра и вручение папских регалий: кольца рыбака (символ власти папы) и паллия (ленты из овечьей шерсти с крестами).

Имя

Лев XIII (годы правления — с 1878 по 1903) большую часть своего папства посвятил защите прав трудящихся и их вступлению в профсоюзы. Многие полагают, что, выбирая свое имя, Прево смотрел на поступки и деяния своего предшественника Льва XIII. Фото: augustinianorder.org

Поздравления

Первые лица государств 8 мая 2025 года направили поздравления. Некоторыые из глав государств:

Президент России Владимир Путин

Премьер-министр Италии Джордж Мелони

Президент США Дональд Трамп

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Иранское посольство в Ватикане

Церковная и общественная позиция

Ожидается, что Прево будет выступать как моральный авторитет, глобальный дипломат, а также бороться