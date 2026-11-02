Кочетков выбил десять из десяти: русский вратарь установил новый рекорд «Каролины»

Российский вратарь Пётр Кочетков отразил 26 бросков и продлил свою победную серию в начале этого сезона до 10 игр за «Каролину», которая нанесла «Виннипегу» девятое поражение подряд со счетом 7:0. Кочетков установил рекорд «Харрикейнз» по самой длинной победной серии и стал третьим вратарем в истории НХЛ, выигравшим все 10 первых игр сезона, присоединившись к Джеку Кэмпбеллу и Кэри Прайсу. Это был его второй «сухой» матч в этом сезоне и 13-й в НХЛ. «МК-Спорт» рассказывает подробности.