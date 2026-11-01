ФИО: Сергей Викторович Лавров

Должность: министр иностранных дел Российской Федерации

Дата рождения: 21 марта 1950 года

Рост: 185 см

С. Лавров GLOBAL LOOK PRESS

Детство

Сергей Викторович Лавров родился в Москве. Его отец — тбилисский армянин с фамилией Калантарян (в некоторых источниках — Калантаров).

Мать, Калерия Вайнштейн, родом из подмосковного Ногинска, была сотрудницей Министерства внешней торговли СССР. Свою фамилию Сергей получил от отчима. Известно, что его дедушка занимал должность начальника железнодорожной станции в Ногинске, а бабушка трудилась медсестрой.

Именно в Ногинске будущий дипломат пошел в первый класс. Обучение началось в школе №2 имени В.Короленко и продолжилось в московской школе №607 с углубленным изучением английского языка, которую Сергей окончил с серебряной медалью.

Образование

Помимо иностранных языков Лавров хорошо разбирался в точных науках. После школы он подал документы в несколько институтов. Но, отдав предпочтение международным отношениям, стал студентом восточного отделения МГИМО.

В 1972 году получил диплом, овладев к этому времени английским, французским и сингальским языками. Знание последнего стало решающим фактором в вопросе трудоустройства: на четыре года Сергей был отправлен на стажировку в посольство СССР в Республике Шри-Ланка.

Работа в МИДе

1972–1994. Со стажировки начинается активная политическая карьера. По возвращении в Москву в 1976 году ему удается занять пост сначала третьего, а потом и второго секретаря в отделе международных экономических организаций. В 80-е годы отбывает в США в должности первого секретаря, далее советника и, наконец, старшего советника Постоянного представительства СССР при ООН в Нью-Йорке.

В 1988 году Лавров снова приезжает в Москву и становится заместителем начальника Управления международными экономическими отношениями в МИД РФ. Впоследствии должность главы этого управления также переходит к нему. Спустя четыре года получает назначение на пост директора Департамента международных организаций, а затем и заместителя министра иностранных дел России.

Постоянный представитель России при ООН

В 1994 году по приказу действующего президента Бориса Николаевича Ельцина Лавров получает должность постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН). Параллельно является представителем РФ в Совбезе ООН.

Министр иностранных дел России

В 2004 году Сергей Викторович, согласно указу Президента РФ Владимира Владимировича Путина, занял пост министра иностранных дел Российской Федерации. Остается на данной должности по сей день.

По результатам опросов ВЦИОМ неоднократно входил в топ-3 самых эффективных министров Правительства РФ. Является лидером рейтинга самых упоминаемых министров РФ в отечественных СМИ.

Санкции

В 2022 году в отношении главы МИД РФ введены персональные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании и ЕС. Причиной послужило положительное отношение Лаврова к признанию Россией двух самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР.

Дипломат также находится в санкционном списке Канады, Украины, Австралии и Японии. В качестве повода указывается активная поддержка действий РФ в рамках СВО.

Прочие должности и обязанности

Сергей Викторович является почетным членом Императорского православного палестинского общества. Входит в ряд попечительских советов, среди которых – фонд «Русский мир», Федерация гребного слалома России, программа «Восстановление мемориала русским воинам в Галлиполи (Гелиболу)» и МГИМО. Также является членом наблюдательного совета Фонда «Дети России» и МГИМО.

На сегодняшний день считается почетным доктором ДГТУ, РТСУ, КРСУ и БГУ. Входит в редакционную коллегию журнала «США и Канада: политика, экономика, культура».

Семья

Супругой дипломата стала Мария Александровна, студентка педагогического факультета МГИМО. Сергей Лавров учился на третьем курсе, когда было решено сыграть свадьбу. После выпуска он вместе с женой отправился на Шри-Ланку, где проходил стажировку.

В 1982 году родилась дочь – Екатерина Сергеевна. В 2008 году она вышла замуж и взяла фамилию Винокурова.

Хобби и увлечения

Еще в институте глава МИД РФ занялся игрой на гитаре. По сей день в кругу семьи может играть песни собственного сочинения. Интересный факт: стихи к гимну МГИМО также принадлежат его перу. Среди хобби следует отметить футбол: дипломат болеет за «Спартак». В 2016 году выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России.

Также в числе увлечений – баня, итальянская кухня, рафтинг. Особую страсть Сергей Викторович питает к табаку. Министр демонстративно продолжал следовать своей привычке даже после введения запрета на курение в здании организации Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном.

Награды и премии

За время своей карьеры Сергей Викторович получил множество наград. Вот лишь несколько из них:

полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»;

Герой труда Российской Федерации;

орден Почета за заслуги перед государством;

поощрения Президента РФ.

Министр также отмечен региональными званиями и иностранными орденами за большие заслуги в укреплении международных отношений. Является обладателем конфессиональных наград.