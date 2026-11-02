Детство и семья
Татьяна Александровна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске (Украинская ССР). Ее родители — Александр Петрович (инженер) и Раиса Анатольевна (экономист) — в молодости занимались спортом. У Татьяны есть младшая сестра Наталья.
Спортивная карьера Татьяны Навки
Начало карьеры (1980–1991)
Татьяна Навка встала на коньки в 5 лет в родном Днепропетровске. Первоначально занималась одиночным катанием под руководством тренеров Тамары Ярчевской и Александра Рожина. В 1988 году, после резкого скачка роста (за лето выросла на 14 см), перешла в танцы на льду. В 13 лет переехала в Москву, где начала тренироваться у знаменитого специалиста Натальи Дубовой.
Выступления за СССР и Белоруссию (1991–1998)
С 1991 года выступала в паре с Самвелом Гезаляном:
— Участвовала в последнем чемпионате СССР.
— После распада Союза представляла Белоруссию.
— На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере заняла 11-е место.
— Лучший результат — 4-е место на ЧЕ-1995.
С 1996 по 1998 год каталась с Николаем Морозовым:
— Двукратная чемпионка Белоруссии (1997, 1998).
— Участвовала в Олимпиаде-1998 в Нагано (16-е место).
Золотой период с Романом Костомаровым (1998–2006)
В 1998 году по предложению тренера Александра Жулина образовала пару с Романом Костомаровым. Их сотрудничество стало одним из самых успешных в истории танцев на льду:
1999–2002 гг.:
— Первый совместный сезон прерван беременностью Навки.
— С 2000 года тренировались у Жулина.
— В 2003 году впервые стали чемпионами России.
— Завоевали бронзу на ЧЕ-2003.
2003–2006 гг. Доминирование в мировом фигурном катании
— 2004-й: «золото» ЧМ и ЧЕ.
— 2005-й: повторение успеха на ЧМ и ЧЕ.
— 2006-й: триумф на Олимпиаде в Турине («золото») и третье «золото» ЧЕ.
Их знаменитые программы:
— обязательный танец «Равенсбургский вальс»;
— оригинальный танец «Фламенко»;
— произвольная программа «Кармен».
Завершение карьеры
После олимпийского «золота» в 2006 году Навка и Костомаров завершили любительскую карьеру, но продолжили выступать в показательных программах. Их последнее совместное выступление состоялось в 2014 году на Олимпиаде в Сочи в рамках гала-концерта.
Стиль катания и вклад в спорт
Навка отличалась:
— исключительной артистичностью;
— точностью исполнения элементов;
— уникальным сочетанием спортивного мастерства и хореографии;
— способностью создавать запоминающиеся образы на льду.
Ее программы с Костомаровым считаются эталоном в танцах на льду и до сих пор изучаются молодыми фигуристами.
Браки и отношения
- Александр Жулин (брак: 2000–2010)
- Тренер Навки, олимпийский чемпион 1994 года в танцах на льду.
- Познакомились в 1994 году, когда Жулин еще выступал за сборную СССР.
- Поженились в 2000 году в Нью-Йорке.
- В браке родилась дочь Александра (2000 г.р.).
- Развелись в 2010 году, сохранив профессиональные отношения.
- Дмитрий Песков (брак с 2015 года)
- Пресс-секретарь президента России.
- Начали встречаться в 2010 году.
- В 2014 году у пары родилась дочь Надежда.
- Свадьба состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.
Дети
- Александра Жулина (род. 2 мая 2000):
- Родилась в Нью-Йорке, имеет американское гражданство.
- Занималась фигурным катанием, но выбрала музыкальную карьеру.
- Выступает под псевдонимом Алексия.
- Надежда Пескова (род. 21 августа 2014)
- Родилась в Подмосковье.
- Воспитывается в двуязычной среде (русский и английский).
Увлечения и образ жизни Татьяны Навки
- Хобби: кулинария, верховая езда, горные лыжи.
- Творчество: участвовала в музыкальных проектах, исполняла песни дуэтом с Михаилом Боярским.
- Образование: свободно владеет английским языком, часть жизни провела в США.
- Религиозные взгляды: православная христианка, крестила детей в русской церкви.
Несмотря на публичность, Навка старается оградить семью от излишнего внимания СМИ, особенно когда дело касается детей.
Телевидение и шоу-бизнес
- Участвовала в проектах: «Ледниковый период», «Болеро», «Танцевальное Евровидение».
- Вела передачи: «Произвольная программа» («Звезда»), «Олимпийские вершины» (Первый канал).
- Снималась в кино («Лузер», «Гардемарины 1787»).
Общественная деятельность
- Олимпийский посол Сочи-2014.
- Доверенное лицо Владимира Путина (2012, 2018, 2024).
Награды
- Орден Дружбы (2007).
- Заслуженный мастер спорта России (2004).
Татьяна Навка — одна из самых успешных фигуристок России, чья карьера продолжается в шоу-бизнесе и на телевидении.