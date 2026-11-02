Детство и семья

Татьяна Александровна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске (Украинская ССР). Ее родители — Александр Петрович (инженер) и Раиса Анатольевна (экономист) — в молодости занимались спортом. У Татьяны есть младшая сестра Наталья.

Спортивная карьера Татьяны Навки

Начало карьеры (1980–1991)

Татьяна Навка встала на коньки в 5 лет в родном Днепропетровске. Первоначально занималась одиночным катанием под руководством тренеров Тамары Ярчевской и Александра Рожина. В 1988 году, после резкого скачка роста (за лето выросла на 14 см), перешла в танцы на льду. В 13 лет переехала в Москву, где начала тренироваться у знаменитого специалиста Натальи Дубовой.

Выступления за СССР и Белоруссию (1991–1998)

С 1991 года выступала в паре с Самвелом Гезаляном:

— Участвовала в последнем чемпионате СССР.

— После распада Союза представляла Белоруссию.

— На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере заняла 11-е место.

— Лучший результат — 4-е место на ЧЕ-1995.

С 1996 по 1998 год каталась с Николаем Морозовым:

— Двукратная чемпионка Белоруссии (1997, 1998).

— Участвовала в Олимпиаде-1998 в Нагано (16-е место). Фото: Надежда Сульдженко

Золотой период с Романом Костомаровым (1998–2006)

В 1998 году по предложению тренера Александра Жулина образовала пару с Романом Костомаровым. Их сотрудничество стало одним из самых успешных в истории танцев на льду:

1999–2002 гг.:

— Первый совместный сезон прерван беременностью Навки.

— С 2000 года тренировались у Жулина.

— В 2003 году впервые стали чемпионами России.

— Завоевали бронзу на ЧЕ-2003.

2003–2006 гг. Доминирование в мировом фигурном катании

— 2004-й: «золото» ЧМ и ЧЕ.

— 2005-й: повторение успеха на ЧМ и ЧЕ.

— 2006-й: триумф на Олимпиаде в Турине («золото») и третье «золото» ЧЕ.

Их знаменитые программы:

— обязательный танец «Равенсбургский вальс»;

— оригинальный танец «Фламенко»;

— произвольная программа «Кармен».

Завершение карьеры

После олимпийского «золота» в 2006 году Навка и Костомаров завершили любительскую карьеру, но продолжили выступать в показательных программах. Их последнее совместное выступление состоялось в 2014 году на Олимпиаде в Сочи в рамках гала-концерта.

Стиль катания и вклад в спорт

Навка отличалась:

— исключительной артистичностью;

— точностью исполнения элементов;

— уникальным сочетанием спортивного мастерства и хореографии;

— способностью создавать запоминающиеся образы на льду.

Ее программы с Костомаровым считаются эталоном в танцах на льду и до сих пор изучаются молодыми фигуристами.

Браки и отношения

Александр Жулин (брак: 2000–2010) Тренер Навки, олимпийский чемпион 1994 года в танцах на льду.

Познакомились в 1994 году, когда Жулин еще выступал за сборную СССР.

Поженились в 2000 году в Нью-Йорке.

В браке родилась дочь Александра (2000 г.р.).

(2000 г.р.). Развелись в 2010 году, сохранив профессиональные отношения. Дмитрий Песков (брак с 2015 года) Пресс-секретарь президента России.

Начали встречаться в 2010 году.

В 2014 году у пары родилась дочь Надежда.

Свадьба состоялась 1 августа 2015 года в Сочи. Фото: Соцсети

Дети

Александра Жулина (род. 2 мая 2000):

Родилась в Нью-Йорке, имеет американское гражданство.

Занималась фигурным катанием, но выбрала музыкальную карьеру.

Выступает под псевдонимом Алексия.

Надежда Пескова (род. 21 августа 2014)

Родилась в Подмосковье.

Воспитывается в двуязычной среде (русский и английский).

Увлечения и образ жизни Татьяны Навки

Хобби: кулинария, верховая езда, горные лыжи.

Творчество: участвовала в музыкальных проектах, исполняла песни дуэтом с Михаилом Боярским.

Образование: свободно владеет английским языком, часть жизни провела в США.

Религиозные взгляды: православная христианка, крестила детей в русской церкви.

Несмотря на публичность, Навка старается оградить семью от излишнего внимания СМИ, особенно когда дело касается детей.

Телевидение и шоу-бизнес

Участвовала в проектах: «Ледниковый период», «Болеро», «Танцевальное Евровидение».

Вела передачи: «Произвольная программа» («Звезда»), «Олимпийские вершины» (Первый канал).

Снималась в кино («Лузер», «Гардемарины 1787»).

Общественная деятельность

Олимпийский посол Сочи-2014.

Доверенное лицо Владимира Путина (2012, 2018, 2024).

Награды

Орден Дружбы (2007).

Заслуженный мастер спорта России (2004).

Татьяна Навка — одна из самых успешных фигуристок России, чья карьера продолжается в шоу-бизнесе и на телевидении.