Публикаций: 2024
02.11.2026, 20:19
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Российский государственный деятель, экономист. Губернатор Самарской области с 13 сентября 2024 года.
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