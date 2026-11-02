Владимир Жириновский — российский политик, основатель и многолетний лидер ЛДПР, депутат Государственной думы всех созывов и один из самых известных политических деятелей современной России. За годы своей деятельности он стал яркой и узнаваемой фигурой в российской политике благодаря эмоциональным выступлениям, резким заявлениям и активной законотворческой работе.

Семья и происхождение

Владимир Жириновский родился в Алма-Ате в многодетной семье. Его мать — Александра Павловна Макарова (по первому браку Жириновская). Отец — Вольф Исаакович Эйдельштейн, уроженец Западной Украины.

После начала Великой Отечественной войны отец был депортирован в Казахстан, где работал на строительстве железной дороги. Практически сразу после рождения сына его выслали в Польшу, а позже он жил в Израиле.

У Жириновского были братья Андрей и Юрий, а также сестры Вера, Надежда и Любовь. Фото: Геннадий Черкасов

Детство Владимира Жириновского

Детские годы политика прошли в тяжелое послевоенное время. Семья жила в коммунальной квартире, испытывала постоянные финансовые трудности и нехватку продуктов.

Сам Жириновский позже вспоминал, что в детстве часто голодал, носил одежду с барахолки и с ранних лет привык рассчитывать только на себя. По его словам, именно трудное детство сформировало его характер и отношение к жизни.

Образование

После окончания школы №25 в Алма-Ате Владимир Жириновский поступил в Институт восточных языков при МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1970 году он окончил вуз по специальности «Турецкий язык и литература». Позже получил юридическое образование на вечернем отделении юридического факультета МГУ.

В 1998 году защитил докторскую диссертацию по философии.

Начало политической карьеры

Первый профессиональный опыт Жириновский получил в Турции, где работал переводчиком. Однако после обвинений в коммунистической пропаганде был депортирован.

Еще в студенческие годы он проявлял интерес к политике и пытался предлагать реформы советскому руководству. В конце 1980-х годов участвовал в деятельности демократических движений.

Создание ЛДПР

13 декабря 1989 года Владимир Жириновский принял участие в создании Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС).

31 марта 1990 года он был избран председателем партии, которая позднее получила название ЛДПР. Жириновский оставался бессменным лидером партии вплоть до своей смерти.

Участие в выборах президента России

Жириновский шесть раз участвовал в президентских выборах:

1991 год

1996 год

2000 год

2008 год

2012 год

2018 год

Лучший результат он показал на выборах 2008 года, набрав 9,35% голосов избирателей и заняв третье место.

Благодаря рекордному количеству президентских кампаний Владимир Жириновский был внесен в Книгу рекордов России.

Работа в Государственной думе

Избирался депутатом Государственной думы всех восьми созывов. В разные годы он занимал пост заместителя председателя Госдумы и руководил фракцией ЛДПР.

Политик принимал участие в подготовке проекта Конституции Российской Федерации 1993 года, активно выступал по вопросам внешней политики, экономики, миграции и национальной безопасности.

Жириновский был известен своими яркими выступлениями, резкими политическими прогнозами и эмоциональной манерой общения.

Награды и звания

За годы государственной службы Владимир Жириновский был удостоен множества государственных наград и почетных званий.

Он являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получив все четыре степени награды. Также был награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, медалью Столыпина и рядом ведомственных и международных наград.

В 2000 году Жириновскому было присвоено звание Заслуженного юриста Российской Федерации. Кроме того, он являлся доктором философских наук.

Личная жизнь

С будущей супругой Галиной Лебедевой Владимир Жириновский познакомился в 1967 году в Пицунде. Официальный брак был зарегистрирован в 1971 году.

В семье родился сын Игорь Лебедев, который впоследствии также стал известным политиком и депутатом Государственной думы.

Несмотря на развод в 1978 году, супруги продолжили совместную жизнь. В 1996 году они обвенчались.

Известно, что у Владимира Жириновского были и внебрачные дети — Анастасия Боцан-Харченко и Олег Эйдельштейн. Фото: Геннадий Черкасов

Сын Игорь Лебедев

Игорь Лебедев получил юридическое образование и долгие годы занимался политической деятельностью в рядах ЛДПР.

С 1999 года он избирался депутатом Государственной думы нескольких созывов, руководил фракцией ЛДПР и занимал должность заместителя председателя Госдумы.

В 2021 году Игорь Лебедев объявил о завершении активной политической деятельности.

Хобби и увлечения

Владимир Жириновский увлекался коллекционированием. Он собирал значки, фигурки собак и будильники.

Политик также любил животных и содержал домашний мини-зоопарк. В разные годы у него жили мини-пиги, ослицы и даже страус.

Особое внимание Жириновский уделял пунктуальности и всегда подчеркивал важность дисциплины и соблюдения времени.

Причина смерти

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет.

Причиной смерти стали тяжелые осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией COVID-19. Политик проходил лечение в Центральной клинической больнице, где врачи диагностировали серьезное поражение легких.

Несмотря на продолжительное лечение и интенсивную терапию, состояние Жириновского резко ухудшилось, что привело к развитию септического шока и отказу дыхательной системы.

Похороны

Прощание с Владимиром Жириновским состоялось в Колонном зале Дома Союзов. Панихиду в храме Христа Спасителя провел патриарх Кирилл.

Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве с воинскими почестями.

Наследие Владимира Жириновского

После смерти интерес к его личности значительно вырос. Многие политические заявления политика стали активно обсуждаться в СМИ и социальных сетях.

Социологические исследования показывают, что уровень доверия и симпатии к политику после его смерти заметно увеличился.

Сегодня Владимир Жириновский остается одной из самых ярких и обсуждаемых фигур в истории современной российской политики.

ФИО: Владимир Вольфович Жириновский

Дата рождения: 25 апреля 1946 года

Дата смерти: 6 апреля 2022 года

Рост: 182 см

Вес: 95–103 кг

Знак зодиака: Телец