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Политика 4793

В МИД РФ сделали резкое заявление об Украине

МИД РФ: Украина превратилась в участника контрабанды военной продукции

МИД РФ: Украина превратилась в участника контрабанды военной продукции
Фото: Геннадий Черкасов

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило что Украина превратилась в соучастника контрабанды военной продукции, и оружие с ее территории может оказаться в руках злоумышленников в любой стране Европы.

Согласно информации, озвученной официальным представителем МИД РФ М.В. Захаровой в ходе брифинга, масштабы незаконного оборота оружия достигают огромных размеров. 

Даже опираясь на официальные показатели, которые значительно преуменьшены государственной пограничной службой Украины, за период с января по апрель 2025 года правоохранительные органы Украины пресекли попытки нелегального вывоза вооружения в страны ЕС, изъяв свыше 2,1 тысячи единиц военной техники. В основном это было стрелковое оружие и противотанковые ракетные комплексы.

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