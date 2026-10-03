Киев просил Вашингтон помешать российской спутниковой системе

Владимир Зеленский в интервью Financial Times сообщил, что неоднократно просил американского лидера Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет», которую считают альтернативой Starlink. Кроме того, он призывал ввести ограничения против компаний, задействованных в разработке этого проекта.

По словам Зеленского, эта система позволит России повысить точность авиаударов. Он отметил, что обращался с такой просьбой к Трампу несколько раз.

В частности, разговор об этом шёл в Нью-Йорке, где они встречались на полях Генассамблеи ООН. Других подробностей интервью не приводится.

В начале сентября стало известно, что Россия приступила к активному развёртыванию собственной спутниковой системы связи «Рассвет». Этот проект рассматривают как конкурента американской Starlink. Ранее в Киеве фиксировали проблемы с ПВО и нехватку ракет для Patriot, а также сложности с перехватом реактивных дронов.

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