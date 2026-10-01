Годзилла - Эль-Ниньо: ученые ждут беспрецедентных аномалий погоды в этом сезоне

Большое количество ливней, снегопадов и в то же время аномально теплая зима, какой не было последние 30 лет, могут ждать россиян, по словам ряда отечественных синоптиков, в нынешнем сезоне 2026–2027 годов. А причина настоящей климатической паники, которая разыгрывается сегодня в мире, — в приближающемся явлении Эль-Ниньо, связанном с теплым течением, набирающим силу в Тихом океане.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), по состоянию на начало осени явление может стать рекордным за всю историю наблюдений. В деталях разбиралась обозреватель «МК».

Итак, нынешнее царствующее за окном бабье лето можно считать настоящим затишьем перед бурей?

Обратимся сначала к зарубежным источникам информации, находящимся в странах, более зависящих от Эль-Ниньо. Это многие африканские страны, Индонезия, США, страны Юго-Восточной Азии, Австралия.

По данным ведущей климатической организации США NOAA, признаки формирования мощного Эль-Ниньо в Тихом океане были зафиксированы еще по весне. В мае 2026 года специалисты обратили внимание на аномально активное перемещение подводных масс из западной части Тихого океана в восточную и повышение температуры воды на 2 градуса. Долгосрочные прогнозы говорили и о дальнейшем превышении этого показателя.

В итоге в сентябре температура поверхности воды в самых показательных зонах восточной части океана поднялась более чем на 3 градуса выше обычных значений. Если Эль-Ниньо не сбавит обороты, то к декабрю индикатор повышения температуры воды может превысить 3,5 градуса Цельсия, чего не было никогда за всю историю наблюдений.

Справка «МК». В тропической зоне Тихого океана средняя температура поверхностных вод составляет +20…+25 градусов Цельсия. Но в периоды климатического феномена Эль-Ниньо она может подниматься до экстремальных +29,8 градуса Цельсия и выше.

Последний раз такое случилось в 1877 году, когда в экваториальной части Тихого океана произошло одно из самых мощных потеплений за всю историю наблюдений — феномен был назван Супер-Эль-Ниньо.

Температура поверхности воды превысила тогда климатическую норму на 2,5–2,8 градуса Цельсия, а по некоторым реконструкциям и моделям, пиковое аномальное превышение достигало даже 3,5 градуса. Если учесть, что стандартная средняя температура воды в экваториальных широтах Тихого океана составляет около +25…+28 градусов, то в пиковые месяцы конца 1877 года (они всегда выпадают на ноябрь-декабрь) вода в центральных и восточных регионах этой зоны прогревалась до рекордных +28…+31 градуса.

Правда, климатологи напоминают: предположения по поводу того, что было полтора века назад, нельзя считать научным фактом, это лишь гипотезы. Если к концу года, когда наступает пик Эль-Ниньо, превышение температуры воды действительно достигнет даже 2,5 градуса, можно будет считать это первым инструментально подтвержденным рекордом.

Годзилла Эль-Ниньо

Справка «МК». Название «Эль-Ниньо» (исп. El Niño — «малыш», «мальчик») дали перуанские рыбаки в XIX веке, так как это климатическое явление — аномальное потепление воды в Тихом океане — обычно начиналось незадолго до Рождества. Названием, означающим в данном случае «Младенец Христос», они подчеркнули приход аномалии в праздничный сезон.

По словам самого цитируемого на Западе климатолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Суэйна, если нынешний «мальчик» Эль-Ниньо превысит пиковой индикатор роста температуры, то он не будет иметь даже научного названия. Это будет уже не «Супер-Эль-Ниньо», а настоящий «Годзилла — Эль-Ниньо», говорит он, видимо, придумав на ходу самый подходящий эпитет, и этот Годзилла станет самым сильным за тысячу лет!

«К чему это может привести? К рекордным засухам, пожарам, наводнениям, штормам», — говорит Суэйн. Правительства некоторых стран мира уже сейчас призывают население готовиться к экстремальной погоде, запасаться продовольствием.

Давайте разберемся, что же так сильно разогревает Эль-Ниньо? По словам Дэниела Суэйна, тропические воды, поглощающие много солнечного тепла и света, сначала «опускают» все это в более глубокие слои, а по достижении предела такого нагрева возвращают тепло на поверхность в виде теплого течения. Так что Эль-Ниньо — это механизм сброса накопившейся энергии огромного организма — океана, который запускается в среднем раз в 4 года. Происходит это обычно в районе Индонезии, где находится обширная область аномально высоких температур воды, называемая «теплым пятном».

Кстати, с начала 2026 года, по словам Суэйна, ученые ввели даже новый индекс для обозначения потепления на фоне Эль-Ниньо. Он называется Относительный океанический индекс Ниньо (Relative Oceanic Niño Index, RONI). Он позволяет понять, как именно восточная часть Тихого океана прогревается на фоне общей картины потепления и как будет двигаться траектория штормов.

Индекс RONI отражает относительный перепад температур, который запускает масштабные атмосферные изменения (циклоны, засухи, наводнения) по всей планете. Например, уже при значении +2,0°C фиксируется экстремально сильный, или Супер-Эль-Ниньо. Именно такой индекс RONI присвоен Эль-Ниньо.

В NOAA и Всемирной метеорологической организации (ВМО) сделали даже прогноз развития этого явления. Согласно ему пиковые значения индекса (до +2,67°C) выпадут на период октября–декабря 2026 года.

Вероятность рекорда NOAA оценивает в 75%. Рекорд будет зафиксирован, если RONI превысит отметку +2,5 градуса Цельсия. Это превысит порог экстремально сильного Эль-Ниньо и сделает текущее событие претендентом на звание самого мощного в истории наблюдений с 1950 года, обгоняя суперсобытия 1982–1983 и 1997–1998 годов.

Ну а что касается продолжительности жаркого зимнего периода, NOAA дает вероятность 97–100 процентов того, что аномальное потепление продлится до конца февраля — начала весны 2027 года.

Что ждать Земле

Еще одним подтверждением того, что мы находимся в периоде аномальных природных условий, является 10-й Ежегодный доклад европейской программы мониторинга Земли Copernicus о состоянии Мирового океана (Ocean State Report/OSR10), который был опубликован 30 сентября 2026 года.

В нем говорится, что за последние 20 лет скорость потепления океана увеличилась вдвое, в связи с чем в особой опасности от наводнений находятся островные государства и прибрежные районы. Интересно сравнение поглощенного океаном тепла с энергией сброшенной на Хиро