Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. 