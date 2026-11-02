Капризов набрал полтысячи очков в НХЛ наравне с Малкиным: он четвёртый по скорости достигший этого рубежа

Кирилл Капризов забил гол, набрав свое 500-е очко в НХЛ, а его «Миннесота» одержала гостевую победу над «Вашингтоном» со счетом 5:1. 29-летний россиянин достиг юбилейной цифры (245 голов, 255 передач), поразив пустые ворота «Кэпиталс» на последней минуте третьего периода. Он стал вторым игроком в истории «Уайлд», достигшим этой отметки, присоединившись к Микко Койву (709). Он также сравнялся с Евгением Малкиным (413 игр) по скорости достижения 500 очков за карьеру среди действующих игроков, уступая только Макдэвиду (369 игр), Кросби (369 игр) и Александру Овечкину (373 игры).