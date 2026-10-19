У Белого дома теперь женское лицо: Путин устроил кадровую мини-революцию в правительстве

Иногда они возвращаются, особенно если они никуда и никогда по-настоящему не уходили. Утром в понедельник в России были обнародованы детали грядущих кадровых изменений в кабинете Михаила Мишустина. Перемены будут точечными, но очень значимыми. Многолетний министр финансов РФ Антон Силуанов вернул себе статус заместителя главы правительства. Одновременно сменился обладатель ключевой должности главы аппарата Белого дома. Вместо правой руки и альтер эго Мишустина Дмитрия Григоренко её будет занимать Ирина Окладникова, биография которой в последнее десятилетие связана с министерством финансов.