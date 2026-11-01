Публикаций: 510
01.11.2026, 15:00
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Главный тренер СКА (Санкт-Петербург), обладатель Кубка Гагарина-2024 с магнитогорским "Металлургом".
29.10.2026, 15:34
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