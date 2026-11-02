Семья

Евгения Армановна Медведева родилась 19 ноября 1999 года в Москве.

Мать — бывшая фигуристка Жанна Медведева (девичья фамилия — Девятова), в прошлом чемпионка Москвы по фигурному катанию. Она завершила карьеру в 15 лет из-за травмы.

Отец — Арман Бабасян, армянский бизнесмен и художник. Он ушел из семьи, когда девочке было всего девять месяцев.

У Евгении Медведевой есть двоюродная сестра — Карина Бабасян, с которой она близко общается.

На сегодняшний день Евгения проживает с мамой и бабушкой в загородном доме в Одинцове.

Образование

Помимо фигурного катания Медведева с детства имеет много разных интересов: увлекается астрономией, рисованием, игрой на укулеле, а также интересуется восточной культурой.

Несмотря на загруженность, девочке удавалось учиться в школе и получать отметки «отлично» по всем предметам. Особые склонности у нее проявились к биологии и истории. Но уже в последних классах, чтобы добиться высоких результатов в фигурном катании, Медведевой пришлось отказаться от учебы в школе и заниматься с педагогами индивидуально.

2017 — поступила на кафедру теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга в РГУФКСМиТ (Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма). В 2022году защитила диплом на тему «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании на коньках».

2021 — стала студенткой МГУ, но в декабре 2022года сообщила, что больше не посещает занятия.

Фото: Соцсети

Карьера

В трехлетнем возрасте Евгению отдали в фигурное катание. Она занималась в школе фигурного катания при стадионе «Юных пионеров», затем в ЦСКА в группе заслуженного тренера России Любови Яковлевой.

Детство будущей российской фигуристки, выступавшей в одиночном катании, закончилось рано: вместо обычных игр ее ждали постоянные тренировки. Изначально Медведева тренировалась под фамилией Бабасян, однако позже взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии.

В возрасте восьми лет родители перевели девочку в группу Этери Тутберидзе. Уже в 12 лет Евгению зачислили в сборную России.

Позднее, в 2008 году, Тутберидзе со своей группой перешла в СДЮСШОР №37, которая, в свою очередь, была преобразована в отделение «Хрустальный» ЦСиО «Самбо-70».

Дебют состоялся на первенстве России среди юниоров 2011 года, заняла 12-е место. В сезоне 2013–2014 годов Медведева достигла возраста, с которого ISU допускает спортсменов к участию в международных соревнованиях. Она дебютировала на этапе Гран-при среди юниоров в Латвии, где завоевала «золото».

Затем на протяжении 7 лет Медведева завоевывает самые престижные спортивные награды.

В 2018–2020 годах тренировалась у Брайана Орсера, в сентябре 2020 года вернулась в группу к Этери Тутберидзе.

В последний раз Медведева выходила на лед на чемпионате России в декабре 2019 года. С тех пор фигуристка появлялась на льду только в рамках различных ледовых проектов и шоу.

Официально о завершении профессиональной карьеры Евгения не объявляла. Но в многочисленных интервью неоднократно говорила, что прекратила соревноваться по состоянию здоровья.

В 2023 году российская фигуристка стала лицом зимних Олимпийских игр в Милане.

В 2024 году фигуристка продолжила кататься, давала мастер-классы в Китае, а также выступала на концертах и ледовых шоу Этери Тутберидзе.

Фото: Global Look Press

Спортивные награды

Основные спортивные достижения российской фигуристки Евгении Медведевой.

2013 — победитель финала Гран-при среди юниоров

2014 — серебряный призер финала Кубка России

2014 — победительница финала Гран-при среди юниоров

2014 — бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров

2015 — победительница чемпионата мира среди юниоров

2015 — бронзовый призер чемпионата России

2015 — победительница финалов Гран-при

2016 — чемпионка мира

2016 — чемпионка Европы

2016 — чемпионка России

2016 — победительница финалов Гран-при

2017 — серебряный призер командного чемпионата мира

2017 — чемпионка мира

2017 — чемпионка Европы

2017 — чемпионка России

2018 — серебряный призер чемпионата Европы

2018 — двукратный серебряный призер Олимпийских игр (одиночное катание и командные соревнования)

2019 — бронзовый призер чемпионата мира

2019 — победитель финала Кубка России

Спортивный рекорд

Евгения Медведева — обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и по сумме баллов, четыре раза обновляла мировые рекорды в короткой и произвольной программах, трижды — по сумме баллов.

Первый мировой рекорд был на Олимпиаде в Пхенчхане, за исполнение короткой программы получила 81,06 балла.

Единственная фигуристка в истории, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне два сезона подряд (сезоны 2015/2016 и 2016/2017).

Звания и награды

2018 — Орден Дружбы за высокие спортивные достижения на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность

2013 — мастер спорта России

2015 — мастер спорта России международного класса

2016 — заслуженный мастер спорта России

2018 — кавалер ордена Дружбы

Фото: Соцсети

Личная жизнь

Российской фигуристке Евгении Медведевой СМИ приписывали многие романы. Например:

2018 — с японским фигуристом Юдзуру Ханю. Фигуристы сами заявляли, что они близкие друзья.

2018 — с участником «Евровидения» от Болгарии Кристианом Костовым. Молодые люди говорили, что они близкие друзья. Познакомились на передаче «Пусть говорят».

2021 — с тиктокером Даней Милохиным. Во время участия в двух сезонах «Ледникового периода» заговорили об их близких отношениях, но оба это опровергали.

Летом 2023 года Евгения Медведева объявила в социальных сетях, что встречается с фигуристом Дмитрием Чигиревым, выступающим в парном катании. Через год стало известно, что пара рассталась. Медведева заявила, что она «девушка свободная» и мечтает о большой любви и счастливой семье.

Интересные факты

Была поклонницей аниме, поэтому неоднократно использовала образ Сейлор Мун в программах. Благодаря этому перевоплощению фигуристка обрела популярность в Японии.

Снялась в нижнем белье для мужского глянцевого журнала. Фотосессия вызвала противоречивую реакцию у поклонников фигуристки.

Приписывают «войну» с Алиной Загитовой, но сами спортсменки утверждают, что никакой вражды между ними нет. Негласная конкуренция началась после выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где Медведева проиграла 1,31 балла Загитовой, показавшей лучший результат в короткой программе.

В 2019 году объявила о запуске собственного интернет-магазина под брендом Evgenia Medvedeva — в качестве иллюстраций для предметов одежды и аксессуаров фигуристка использовала собственные рисунки.

В 2020 году приобрела двухэтажный дом из красного кирпича в Одинцове (Подмосковье). Назвала эту покупкой самой дорогой. Живет вместе с мамой и бабушкой. Демонстрировала свою недвижимость в шоу «На дачу!» на Первом канале. После съемок на участке возле дома появилась беседка в скандинавском стиле, зона для гриля и конструкция для дров, которая выполнена в форме олимпийских колец.

Владеет несколькими иностранными языками. Неплохо знает английский и японский языки, а также родной язык отца — армянский.

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