Золотой иппон Меремова и триумф Бабинцевой: яркие итоги первого дня ЧР по дзюдо

Первый день чемпионата России по дзюдо, который в этом году принимает город Минеральные Воды, задал невероятно высокий тон всему предстоящему турниру. В пятницу на татами вышли мужчины в весовых категориях до 60 и 66 кг, а также девушки в дивизионах до 78 и свыше 78 кг. Борьба за медали главного национального старта получилась напряженной, бескомпромиссной и по-настоящему зрелищной. Четыре новых чемпиона страны были определены в упорных финальных схватках, где на кону стояло не только личное первенство, но и честь представлять свои регионы на международной арене.