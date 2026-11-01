Карл III — король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также королевств Содружества из Виндзорской династии, вступивший на престол 8 сентября 2022 года после смерти предыдущего британского монарха и своей матери — Елизаветы II. Он занимает пост верховного главнокомандующего британскими вооруженными силами, выступает в роли верховного правителя Англиканской церкви и возглавляет Содружество наций. Помимо Великобритании он является конституционным монархом в четырнадцати суверенных государствах, включая такие страны, как Австралия, Канада, Новая Зеландия, а также Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Белиз, Гренада, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу и Ямайка.

Семья

Принц Чарльз Филипп Артур Джордж Маунтбеттен-Виндзор появился на свет в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года, в воскресенье, в 21.14 по Гринвичу. Это произошло через год после бракосочетания принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена, которое состоялось 20 ноября 1947 года. При рождении Чарльза рядом с Елизаветой присутствовали акушерка, четверо врачей и анестезиолог. Чарльз стал первым внуком короля Георга VI.

Отец — британский принц и герцог Эдинбургский Филипп Маунтбеттен (1921–2021)

Мать — принцесса Елизавета (1926–2022) (будущая королева Елизавета II)

Дед — британский король Георг VI (1895–1952)

Бабушка — королева-мать Елизавета Боуз-Лайон (1900–2002).

У Карла III есть братья и сестры:

принцесса Анна (р. 1950),

принц Эндрю (р. 1960),

принц Эдвард (р. 1964).

Детство

Ранние годы жизни Карла III во многом повторяли судьбы предыдущих британских монархов. До 8 лет, будучи тихим и склонным к мечтательности ребенком, он обучался на дому. Однако в отличие от своих предшественников он стал первым из королей Великобритании, кто начал обучение в обычной школе. Застенчивость принца затрудняла его взаимодействие с одноклассниками, которые подшучивали над его внешностью и невысокими результатами в точных дисциплинах. Впрочем, он проявлял талант к публичным выступлениям. Вместо традиционной военной службы после окончания школы старший сын королевской четы решил продолжить учебу и поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где впоследствии получил степень бакалавра гуманитарных наук. Он увлекся изучением антропологии, археологии и истории, а затем заинтересовался валлийским языком. Во время учебы принц Уэльский играл на виолончели и выступал в хоре. Keystone Press Agency/Global Look Press

26 июля 1958 года, в возрасте 6 лет, Чарльзу был присвоен титул принца Уэльского, однако формальная церемония инвеституры, в ходе которой Елизавета II возложила на голову сына венец принца Уэльского, прошла только 1 июля 1969 года в замке Карнарвон в Уэльсе. После инвеституры принц стал принимать активное участие в общественной жизни Великобритании.

Служба в армии

С 1971 по 1976 год Карл III, тогда еще принц Чарльз, служил в армии.

В марте 1971 года он был зачислен в ряды Королевских ВВС, получив офицерское звание. В 1972 году молодой принц перешел на флот. Пройдя шестинедельное обучение в военно-морском колледже в Дартмуте, он служил на эсминце HMS Norfolk и двух фрегатах. В 1974 году, после обучения в учебном центре морской пехоты в Лимпстоне, он стал квалифицированным пилотом вертолета. В феврале 1976 года ему доверили командование тральщиком HMS Bronington, и через девять месяцев он завершил службу на флоте.

Военная служба оказала заметное влияние на дальнейшую жизнь Карла III, способствуя приобретению опыта и наград, связанных с его военно-морским званием.

Некоторые военные достижения Карла III:

Получение наград: будущий король получил орден Королевской службы, орден «За заслуги» и орден Бани.

Приобретение навыков: за время службы в Королевском военно-морском флоте он научился вести подводную войну, работал с передовыми компьютерными системами, выявлял и отслеживал потенциальные угрозы.

Получение командных позиций: в 1976 году Карл III получил командование собственным кораблем в Королевском военно-морском флоте.

Кроме того, служба в армии позволила будущему монарху отвлечься от своих пожизненных обязанностей перед британской короной и приобрести рутину и структуру военной жизни.

После завершения военной службы принц Чарльз проявил интерес к благотворительной деятельности, основав в 1976 году Фонд принца — крупнейшую британскую организацию такого рода.

Образование

Образование Карла III включало следующие этапы:

первоначальное обучение проходило дома, где с пяти до восьми лет он осваивал основы Библии, истории, географии, письма, арифметики и французского языка.

в 1956 году он был зачислен в частную школу для мальчиков «Хилл Хаус», расположенную в Кенсингтоне, затем его образовательный маршрут продолжился в школах «Чим» (с 1957 по 1962 год) и «Гордонстон» (с 1962 по 1967 год).

в 1966 году он принял участие в программе обмена, проведя два семестра в школе «Тимбертоп» в Мельбурне, Австралия.

с 1967 по 1970 год он углубленно изучал археологию, антропологию и историю в знаменитом Тринити-колледже Кембриджского университета.

в 1969 году Карл также посещал Университетский колледж Аберистуита (Уэльс) в течение одного семестра, где изучал валлийский язык и культуру.

в 1970 году он успешно завершил обучение, получив степень бакалавра искусств и став первым наследником британского престола с академической степенью.

в 1975 году он дополнил свое образование, получив степень магистра искусств. Фото: ruwikipedia

Личная жизнь

Личная жизнь Карла III все время активно обсуждалась в британской и мировой прессе. До него британские монархи не вступали на престол, будучи разведенными и вступившими в повторный брак.

Личная жизнь принца Чарльза была бурной. В 1970-х он воспылал чувствами к Камилле Шанд, покорившей его сердце, но не получившей одобрения строгой матери-королевы. Их пути разошлись, и Камилла вышла замуж. Пока Камилла устраивала семейный очаг, принц Чарльз сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл (безуспешно) и пережил несколько романов, включая отношения с Сарой Спенсер. Затем он обратил внимание на младшую сестру Сары, Диану, и по настоянию отца заключил с ней брак.

В 1981 году Чарльз женился на Диане Спенсер. Через год, в 1982 голу, у пары родился сын Уильям, а еще через два года у них родился принц Гарри. Будущий король Великобритании стал первым монархом, лично присутствовавшим при рождении своих детей. Принцесса Диана сразу завоевала любовь публики, ее жизнь и благотворительная деятельность интересовала людей и прессу больше, чем жизнь принца. На фотографиях пара казалась счастливой, но брак был несчастливым. После рождения второго сына они расстались, а затем Диана дала скандальное интервью, где заявила, что в браке их было трое: она, Чарльз и Камилла. В 1996 году Чарльз и Диана развелись. Диана сохранила титул принцессы Уэльской и огромную популярность. Люди сочувствовали ей, а Камиллу считали разлучницей. Год спустя, в 1997 году, Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже.

У Карла III от брака с принцессой Дианой осталось двое сыновей:

принц Уильям (р. 21 апреля 1982 года) — принц Уэльский и наследник британского престола,

принц Гарри (р. 15 сентября 1984 года) — герцог Сассекский.

Камилла Паркер-Боулз развелась с мужем в 1995 году. Вскоре она возобновила отношения с Чарльзом, но он представил ее королеве лишь спустя 5 лет. Позже они стали жить вместе, но Камилле не разрешалось сопровождать Чарльза на официальных мероприятиях. Со временем Елизавета II смягчилась и благословила их брак. В 2005 году Чарльз и Камилла поженились. Им потребовалось 35 лет, чтобы воссоединиться. Церемония прошла в Виндзорской ратуше — впервые в истории королевской семьи венчание было гражданским. Вторая супруга Чарльза использует титул герцогини