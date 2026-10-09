Будет ли переход на зимнее время в 2026 году и нужно ли переводить часы в России

​Сезонного перехода на зимнее время в России нет уже более десяти лет, но вопрос, нужно ли переводить часы осенью, возникает регулярно. Последний раз стрелки переводили 26 октября 2014 года, и с тех пор время по закону «Об исчислении времени» не меняется. При этом 25 октября на зимнее время перейдут страны Евросоюза и Великобритания — из-за этого разница между Москвой и европейскими столицами вырастет на час, а некоторые смартфоны могут сами сдвинуть время. Откуда берется миф о переводе часов, будут ли их переводить в будущем и на что влияет зимнее и летнее время — в материале mk.ru.