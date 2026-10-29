Принявший принца Уильяма за певца мужчина принес извинения королевскому дому

Британец, страдающий синдромом Рубинштейна-Тайби, принял принца Уильяма за певца Принса и спросил, когда тот собирается петь, попросив исполнить Purple Rain. Наследник британского престола рассказал эту забавную историю на вечернем шоу, и семья Себастьяна помогла написать мужчине в королевский дворец письмо с благодарностью за визит и извинениями за путаницу. По словам матери, её сын — большой поклонник певца Принса и знает все тексты его песен, но не имел представления о том, кто такой принц Уильям.