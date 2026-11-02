Образование

Окончив среднюю школу №402 Перовского района Москвы в 1990 году, поступил в Школу-студию МХАТ. Окончил ее в 1994 году со специальностью «Актер драматического театра и кино». После выдачи диплома его сразу приняли в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Кроме того, Сергей Безруков отучился в музыкальной школе по классу гитары.

Семья

Отец, Виталий Безруков, актер и режиссер, работал в Московском академическом театре сатиры. Назвал сына в честь своего любимого поэта Сергея Есенина. Мать, Наталья Безрукова, окончила Горьковский техникум советской торговли, домохозяйка, некоторое время работала заведующей отделом галантереи в магазине. Фото: Геннадий Авраменко

Музыкальная карьера

Сергей Безруков не раз признавался, что любит петь песни на стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого, но со школьных времен он пишет и свои собственные. На данный момент актер записал немало музыкальных композиций, которые полюбились публике. Его песни часто наполнены лирикой и глубоким смыслом. Вот несколько популярных песен Безрукова:

«Я вернусь» — одна из самых популярных композиций, которая многим знакома как саундтрек к фильму с его участием.

«Театр» — песня», в которой отражается его любовь к театру и сцене, ведь этот мир для него всегда был особенным.

«Сны о прошлом» — композиция, проникнутая ностальгией и воспоминаниями.

В 2018 году актер осуществил мечту детства, он создал свою рок-группу под названием «Крестный папа».

Актерская карьера

В «Табакерке» актер успел сыграть в десятках спектаклей, среди которых самыми популярными были «Страсти по Бумбарашу», «Ревизор», «На всякого мудреца довольно простоты», «Признания авантюриста Феликса Круля», «На дне», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и так далее. Первую свою роль в кино (она была эпизодическая) сыграл в 1990 году — фильм назывался «Похороны Сталина». Безруков выступил там в роли беспризорника. В фильмографии актера на сегодняшний день уже более 100 кинолент. Фото: Мадина Черчесова

В 2010 году актер основал антрепризную компанию «Театр Сергея Безрукова», где поставил много спектаклей.

C 2014 года является художественным руководителем Московского губернского драматического театра.

В 2008 году получил звание народного артиста России.

Личная жизнь

Безруков — отец пятерых детей, женат вторым браком. Первая жена — актриса Ирина Безрукова. Их свадьба состоялась в 2000 году, а развелись они в 2015-м.

Во второй раз Безруков женился на режиссере и сценаристе Анне Матисон. У супругов трое детей: Мария (2016), Степан (2018) и Василий (2021). Фото: Ульяна Калашникова

Награды

1996 — премия «Чайка» в номинации «Прорыв» — за роль Александра в спектакле «Псих» в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова.

1996 — государственная премия Российской Федерации — за роль Есенина в спектакле Театра имени М.Н.Ермоловой «Жизнь моя, иль ты приснилась мне».

1997 — премия мэрии Москвы в области литературы и искусства «За выдающиеся достижения в области театрального искусства» — за исполнение ролей Есенина в спектакле «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» и Петра в спектакле «Последние».

2000 — премия IV Национального фестиваля искусств «Южные ночи» (Геленджик) в номинации «Лучшая мужская роль в антрепризе» — за роль в спектакле «Койка».

2001 — почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области искусства.

2003 — лауреат премии «Шансон года» совместно с Николаем Расторгуевым за песню «Отчего так в России березы шумят» из сериала «Участок».

2005 — премия «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» — за роль в сериале «Участок».

2007 — национальная премия общественного признания достижений граждан Российской Федерации «Россиянин года» в номинации «Звезда России».

2008 — почетное звание «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в области искусства.

2008 — премия «MTV Россия» за лучшую мужскую роль — за роль Ираклия в художественном фильме «Ирония судьбы. Продолжение».

2008 — награда «Золотой меч» на Шестом Международном фестивале военного кино имени Ю.Н.Озерова в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» — за роль генерала Каппеля в фильме «Адмиралъ».

2012 — российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» в номинации «Лучшие из лучших».

2013 — приз «Лучший актер» Первого фестиваля русского кино в Марбелье (Marbella Russian Film Fest) — за главную роль в художественном фильме «Матч».

2014 — приз «Золотой витязь» в номинации «Лучшая мужская роль» — за роль Гордея Брагина в фильме «Золото» на XXIII Международном кинофоруме «Золотой витязь».

2014 — приз за лучшую мужскую роль на XVI Всероссийском Шукшинском кинофестивале — за роль Гордея Брагина в фильме «Золото».

2015 — почетное звание «Народный артист Республики Южная Осетия», с 10 сентября — «Народный артист Республики Северная Осетия — Алания».

2015 — знак «За заслуги перед Московской областью» III степени (1 октября 2015 года).

2016 — приз «Золотой сарматский лев» в номинации «За вклад в киноискусство» на IX Международном кинофестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге.

2016 — лауреат Международной премии К.С.Станиславского.

2017 — приз за лучшую мужскую роль на XXV кинофестивале «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге (фильм «После тебя»).

2017 — приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале SOSE International Film Festival в Ереване, Армения (фильм «После тебя»).

2017 — приз за лучшую мужскую роль на XXXII Международном кинофестивале Fort Lauderdale International Film Festival в Форт-Лодердейл, США (фильм «После тебя»).

2018 — лауреат премии «Импульс добра» за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России.

2018 — орден Дружбы — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

2024 — премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в сериале «Бизон. Дело манекенщицы».

2024 — орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Фильмография

Наибольшую известность актеру принесли съемки в телесериалах «Бригада» (2002), «Участок» (2003), «Мастер и Маргарита» (2005), «Есенин» (2005), художественных фильмах «Пушкин. Последняя дуэль» (2006), «Матч», «Мамы», «В июне 41-го», «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011).

Клипы

«Трудный день»

«Романс»

«Не про нас»

«Мамы»

«Березы»

«Вижу сон»

«Хулиган»

«Полминуты»

Озвучивание

Фильмы:

1995 — Ширли-мырли — тележурналист (роль Евгения Александрова).

1997 — Корабль двойников — озвучивание некоторых персонажей.

1997 — Вино из одуванчиков — полковник Фрилей (последняя роль Иннокентия Смоктуновского).

1997 — Волшебный портрет — Ван Лунь (роль Чена Лу).

1998 — Страна глухих — Алеша (роль Никиты Тюнина).

2000 — Рыцарский роман.

2003 — Участок — пес Цезарь.

2005 — Мастер и Маргарита — Мастер (роль Александра Галибина).

2008 — Особо опасен — Уэсли Гибсон (роль Джеймса Макэвоя).

2008 — Плесень — голос за кадром.

2008 — Тарас Бульба — голос за кадром.

2012 — МосГаз — Никита Хрущев (роль Сергея Лосева).

2019 — Робо — Robo

Мультфильмы:

2002 — Карлсон, который живет на крыше (мультсериал, 2002) (Швеция) — Карлсон.

2006 — Князь Владимир — князь Владимир.

2008 — Про Федота-стрельца, удалого молодца — Федот.

2010 — 2015 — Хуторок — Кот, Пес, Баран.

2016 — Волки и овцы: бееезумное превращение — волк Магра.

2017 — Хоботенок — все персонажи, кроме бабочки / голос за кадром.

2021 — Чудо не носит колокольчик.

Сценарист

Среди режиссерских работ Сергея Безрукова:

«Капитанская дочка»

«О чем плачут мужчины, или репетиция банкета»

«Женитьба. Почти по Гоголю»

«Дядя Ваня»

«Энергичные люди»

«Вишневый сад»

«Высоцкий. Рождение легенды»

«Веселый солдат»

«Маленький принц»

«Алиса в стране чудес»

«Нашла коса на камень»

«Сон разума»

«Хулиган. Исповедь»

«Пушкин»

«Казанова»

Продюсер

2011 — «Реальная сказка» — генеральный продюсер

2012 — «Золото» — сопродюсер

2016 — «После тебя» — генеральный продюсер

2018 — «Заповедник» — генеральный продюсер

Телевидение

Несколько лет (1995–2000) работал в развлекательной сатир