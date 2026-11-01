Детство и образование

Урсула фон дер Ляйен (в девичестве Альбрехт) родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе в многодетной семье домохозяйки Хайди Адель Альбрехт и известного немецкого политика Эрнста Альбрехта, который был членом Христианско-Демократической партии Германии и премьер-министром немецкой земли Нижней Саксонии. Всего у них было семеро детей, включая Урсулу. По отцовской линии Урсула фон дер Ляйен является потомком крупного продавца хлопка из Бремена Людвига Кнопа, который долгое время жил в России и основал в 1857 году неподалеку от Нарвы (ныне Эстония) Кренгольмскую фабрику, которая занималась текстильной промышленностью. За вклад в развитие российской текстильной промышленности император Александр II вручил ему титул барона. Его сын, он же дед Урсулы, был доктором, философом и психологом, а дядя Урсулы был известным дирижером.

Первые 13 лет Урсула жила в столице Бельгии Брюсселе, где ее отец работал в структурах Еврокомиссии, затем она со всей семьей переехала в Лерте, пригород Ганновера (ФРГ), где окончила гимназию. После этого она училась в университетах Геттингена и Мюнстера на экономиста, однако ей пришлось в конце 1970-х годов уехать в Лондон из-за полученной информации о готовящемся покушении на ее отца Эрнста Альбрехта, который в то время был премьер-министром Нижней Саксонии. В рамках покушения террористическая организация «Фракция Красной Армии» должна была похитить его дочь Урсулу, однако покушение было предотвращено. В Лондоне Урсула училась в школе экономики под фальшивым именем Роуз Лэдсон, отмечала, что Лондон был для нее воплощением современности, который дал ей свободу, радость жизни и возможность попробовать все. После обучения в Лондоне Урсула вернулась в Германию, окончив Высшую медицинскую школу Ганновера и получив апробацию в должности врача. В 1991 году Урсула стала доктором медицины, а позже — магистром в области организации общественного здравоохранения. Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Медицинская карьера

С 1988 по 1992 гг. Урсула фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике при Ганноверском мединституте. В 1992 году она вместе со своим мужем Хайком фон дер Ляйеном (она взяла фамилию мужа) жила в США, где ее муж преподавал в Стэндфордском университете, а сама Урсула занималась семьей и домашними делами. В 1996 году семья вернулась в Германию, и Урсула до 2002 года работала научным сотрудником на кафедре эпидемиологии, социальной медицины и системы здравоохранения Ганноверского мединститута.

Политическая карьера

Еще в 1990 году Урсула фон дер Ляйен вступила в Христианско-Демократическую партию, членом которой был ее отец. В 2001 году она исполняла обязанности бургомистра родного города Ильтен (Нижняя Саксония), в котором она жила вместе со своей семьей.

Урсула фон дер Ляйен подалась в политику неожиданно. И нужно отметить, что политическая карьера дочери известного государственного деятеля Эрнста Альбрехта пошла в гору со стремительной скоростью. В 2001 году она исполняла обязанности бургомистра города Ильтен, в котором жила со своей большой семьей. Затем был парламент Нижней Саксонии, в котором она отвечала за социальные вопросы, здравоохранение, права женщин и семей. В 2003 году она попала в парламент Нижней Саксонии, где стала министром регионального правительства по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья. После прихода к власти в Германии нового канцлера Ангелы Меркель в 2005 году Урсула получила пост в правительстве, став министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Благодаря ей отцы в Германии получили право брать декретный отпуск, а каждому ребенку старше года было гарантировано место в детском саду. Также фон дер Ляйен выступала за введение ряда бесплатных социальных услуг, включая уход на дому за пожилыми людьми. В 2009 году Урсула стала министром труда и общественных дел Германии, где она продвигала в топ-менеджмент немецких компаний женщин, уделяла большое внимание проблеме роста числа бедных и добивалась установления в Германии минимального размера оплаты труда.

В 2013 году фон дер Ляйен была одним из самых популярных немецких политиков, ее называли возможной преемницей Меркель на посту канцлера. В том же 2013 году Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на посту министра обороны ФРГ. Канцлер Ангела Меркель предлагала ей стать министром здравоохранения, но Урсула отказалась, посчитав это понижением.

На своем посту министра обороны Урсула фон дер Ляйен обвиняла своих предшественников во множестве проблем немецкой армии, однако сама проявила себя как некомпетентный управленец: по данным доклада уполномоченного бундестага по вопросам Вооруженных сил Ханса-Петера Бартельса за 2018 год, в министерстве обороны наблюдался дефицит на всех уровнях, от кадров до оснащения. Также фон дер Ляйен попала в коррупционный скандал из-за многомиллионных контрактов бундесвера с внешними консультантами. Аудиторы Федеральной счетной палаты усомнились в законности выплат, которые при Урсуле получили частные консалтинговые компании McKinsey и Accenture, а также упрекали министерство в неразумном распределении средств на программу по реабилитации сирийских беженцев. Впоследствии фон дер Ляйен, когда она уже находилась на посту главы Еврокомиссии, пришлось давать показания перед комитетом по расследованиям бундестага. Несмотря на скандалы, Урсула завоевала авторитет в европейской политике благодаря организации миссии НАТО в Эгейском море в 2016 году, когда в Европе произошел миграционный кризис. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

В 2019 году она ушла в отставку с поста министра обороны ФРГ и в июле того же года стала главой Еврокомиссии — главного исполнительного органа Европейского союза, который отвечает за разработку законов и политических программ и представляет Европейский союз в международных органах. На своем посту фон дер Ляйен собиралась бороться за права женщин, уделять внимание борьбе с изменением климата и развивать зеленую энергетику, жестче контролировать уплату налогов работающими в Европе крупными IT-компаниями, расселять спасенных в Средиземном море мигрантов равномерно по странам Евросоюза и т.д. Однако во время пандемии она попала в очередной скандал: осенью 2021 года американское издание The New York Times сообщила о переписке главы Еврокомиссии и генерального директора компании Pfizer о контракте на закупку вакцин от компании Pfizer еще до их прохождения клинических испытаний и согласования со странами Евросоюза. Еврокомиссия отказалась предать гласности эту переписку, утверждая, что она оказалась «случайно утрачена». Фон дер Ляйен заподозрили в том, что она «оказывала непосредственное влияние» на переговорный процесс и количество закупаемых вакцин значительно превысило потребности членов Европейского Союза. В итоге из более чем 1,5 млрд доз страны ЕС выбросили около 215 млн на сумму примерно 4 млрд евро. При этом Еврокомиссия во время пандемии разработала план спасения экономики на 750 млн евро, из которых 35 млн предназначались на закупку вакцин. После долгих судебных тяжб суд Европейского союза удовлетворил иск, поданный The New York Times, постановив, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказав предоставить журналистам доступ к переписке между фон дер Ляйен и главой Pfizer. Из-за этого фон дер Ляйен грозила отставка с поста главы Еврокомиссии, депутаты которой выразили ей вотум недоверия. Однако Урсула осталась на своем посту: против вотума недоверия проголосовало 360 депутатов, за — 175, а еще 8 воздержались. 7 марта 2024 года Урсула фон дер Ляйен была переизбрана главой Еврокомиссии.

Внешняя политика

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Урсула фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии выступила за безусловную поддержку Украины и ее вступление в ЕС, отказ Европейского союза