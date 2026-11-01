Юность

Балетом и гимнастикой юная спортсменка начала заниматься, едва научившись ходить.

Уже в 4 года Камила получила третий юношеский разряд по художественной гимнастике, после чего от мамы ей поступило предложение сделать выбор дальнейшего жизненного пути. Валиева решила, что станет фигуристкой.

В пятилетнем возрасте она победила на соревнованиях в Москве, откатав программу «Валенки». Прошло несколько лет, запись ее выступления выложили на видеохостинг YouTube, и к январю 2024 года видео набрало 1,9 млн просмотров. До 2014 года тренером Валиевой была Марина Кудрявцева, в сезоне 2014–2015 она занималась у Игоря Лютикова, а в 2015–2018 годах — у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева.

В шесть лет Камила Валиева вместе с родителями переехала в столицу. В Москве она продолжила тренироваться в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» и занималась там до 2018 года.

После чего продолжила занятия в отделении «Хрустальный» московского Центра спорта и образования «Самбо-70», а ее наставником и руководителем стала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Сезон 2019–2020

В сезоне 2019–2020 годов молодая легенда завоевала два главных юниорских титула — победительницы финала Гран-при и чемпионки мира, попутно установив мировой рекорд и исполнив на соревнованиях четверной тулуп.

Сезон начался с этапа юниорского Гран-при во Франции. Из-за падения Камила шла третьей после короткой программы, но благодаря чисто исполненному четверному тулупу в произвольной выиграла турнир с общей суммой баллов 200,71.

Следующим соревнованием Камилы стал этап юниорского Гран-при в России, который прошел в Челябинске в 2019 году. На нем девушка выиграла сразу обе программы: и короткую, и произвольную. В итоге фигуристка набрала 221,95 балла по сумме за два проката.

Благодаря успешным выступлениям на этапах юниорского Гран-при Камилу отобрали в финал юниорского Гран-при. Там она завоевала золотую медаль с результатом 238,17 балла.

В марте Валиева выступила на чемпионате мира среди юниоров. Короткую программу она исполнила чисто и заняла промежуточное первое место с 74,92 балла. В произвольной программе она исполнила два четвертных тулупа, в итоге получив 152,38 балла за произвольную программу и с общей суммой баллов 227,30 выиграла чемпионат.

Сезон 2020–2021

Этот сезон Камила Валиева начала на втором этапе Кубка России, где заняла второе место с общей суммой баллов в 233,70.

Незадолго до Нового года девушка также приняла участие в пятом этапе Кубка России, на котором впервые для себя приняла попытку исполнить тройной аксель (прыжок получился с помаркой) в короткой программе. В произвольной программе фигуристка чисто исполнила два четверных тулупа (один в каскаде с двойным тулупом), однако допустила падение на тройном лутце. Валиевой удалось получить первое место с результатом в 254,86 балла. Фото: Global Look Press

В декабре спортсменка выступила на чемпионате России. В короткой программе фигуристка упала с тройного акселя, а судьи отметили недокрут, а в произвольной части ей повезло больше. Камила приземлила все прыжки, включая два четверных тулупа (один в каскаде с двойным тулупом). Результат за короткую программу составил 79,99 балла, за произвольную — 174,02. По итогу Камила Валиева заняла 2-е место с результатом в 254,01 балла.

В феврале девушка отметилась участием в коммерческом турнире «Кубок Первого канала». В прыжковом турнире спортсменка чисто исполнила четверной тулуп, каскады тройной лутц—тройной тулуп, четверной тулуп—тройной тулуп—тройной тулуп—ойлер—тройной сальхов, тем самым помогла команде девушек одержать победу. Затем Камила стала частью команды Алины Загитовой «Красная машина», исполнив безошибочно обе программы, заняла первое место в команде по набранным баллам.

Сезон 2021–2022: олимпийские игры в Пекине

В этом сезоне у Камилы Валиевой произошел дебют на международных соревнованиях среди взрослых в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy: заняла промежуточное третье место, улучшив свой личный рекорд на одну сотую балла. К сожалению, в произвольной программе фигуристка упала с тройного акселя, однако ей удалось выполнить три четверных прыжка: четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

В октябре 2021 года Камила одержала Победу на Гран-при Канады, заняв первое место с оценкой 265,08 баллп, в ноябре выступила на турнире в Сочи, установив новые мировые рекорды: суммарная оценка — 272,71 балла, 185,92 за произвольную и 87,42 за короткую.

Также ее ждала победа на чемпионате России. Турнир был отборочным на Олимпиаду и чемпионат Европы. Валиева обошла Трусову на 34,83 балла.

Выступление на чемпионате Европы в Таллине. Валиева выиграла короткую программу с новым мировым рекордом в 90,45 балла, но из-за падения на тройном акселе в произвольной ее результат был скромнее.

В сезоне 2021–2022 Камила Валиева выиграла Finlandia Trophy, этап Гран-при в России, этап Гран-при в Канаде, чемпионат России, чемпионат Европы и командный турнир Олимпиады-2022 (предварительно).

Сезон 2022–2023

В этом сезоне Камила Валиева завоевала серебряную медаль в финале Гран-при России. Выступление прошло в Санкт-Петербурге в марте 2023 года.

В короткой программе девушка допустила ошибку при приземлении с тройного акселя и упала, исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп и получила за прокат 78,97 балла, заняв промежуточное третье место. В произвольной программе исполнила два четверных тулупа (сольный и в каскаде) и упала с тройного лутца, получив 162,79 баллов и заняв третье место. По сумме баллов она набрала 241,76 и заняла второе место.

Камила также выиграла чемпионат России по прыжкам, обыграв Софью Муравьеву.

Допинговый скандал

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года с Камилой Валиевой произошел неприятный инцидент: вокруг девушки был спровоцирован Допинговый скандал. 8 февраля 2022 года РУСАДА, получив положительный тест на допинг из лаборатории Всемирного антидопингового агентства в Швеции, временно отстранило 15-летнюю Валиеву от участия в Олимпийских играх. Позже данное решение было оспорено, а спортсменка допущена к дальнейшим тренировкам и участию в соревнованиях одиночниц, где в итоге заняла 4-е место.

Дисквалификация CAS 2024 года и зимние Олимпийские игры 2026 года

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил дисквалифицировать Валиеву на 4 года за применение допинга. Дисквалификация начинается со дня сдачи положительной допинг-пробы — 25 декабря 2021 года; все соревновательные результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Фото: Соцсети

Также был пересмотрен результат командных соревнований, состоявшихся в рамках Олимпийских игр в Пекине. Команда Олимпийского комитета России, ранее занимавшая первое место, опустилась на третье; победителем турнира стала команда США.

После Пекинской олимпиады

После Олимпиады-2022 в Пекине Камила Валиева быстро возобновила тренировки. Уже через два дня после возвращения в Москву ее можно было увидеть на льду. За свои заслуги уже по возвращении домой девушка получила государственную награду — орден Дружбы.

Между тренировками фигуристка успешно находила время для официальных визитов и публичных встреч. Например, весной она побывала на танцевальном концерте, а в апреле выступила в нескольких шоу: «Влюбленные в фигурное катание», на гала-вечере «Ледникового периода», юбилее Татьяны Тарасовой и на гастролях с шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Спустя год после событий Олимпиады девушка, по ее собственному признанию, стала сильнее и старается во всем находить позитив.

Значительные технические достижения

Камила Валиева — первая одиночница в истории фигурного катания, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 272 за общую сумму баллов на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Камила — вторая фигуристка в истории (после Александры Трусовой), исполнившая этот элемент на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также вторая женщина в истории (после Софьи Акатьевой) и первая среди взрослых, приземлившая в одной программе тройной аксель и три четверных прыжка.

Рекорды

Немало у спортсменки и установленных рекордов. Например, она первая одиночница в истории фигурного катания, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 272 за общую сумму баллов на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

У нее наивысшая оценка в короткой программе у женщин — 90,45 балла, котор