Образование



Мелания Трамп так и не получила высшего образования. В сентябре 1985 года, тогда еще совсем девочка, она начала учебу в Профессиональном училище фотографии и дизайна в Любляне. Осенью 1989 года Мелания поступила в Люблянский университет на факультет архитектуры, гражданского строительства и геодезии, выбрав специальность «дизайн». По итогам первого курса обучения в университете неудавшаяся студентка приняла решение оставить учебу, имея академическую задолженность по двум несданным дисциплинам.

Однажды образование Мелании, а точнее, его отсутствие, стало причиной серьезного скандала. После победы Трампа на выборах президента США на официальном сайте Белого дома появилась информация, что у Мелании Трамп имеется диплом о высшем образовании, однако словенские журналисты быстро обвинили Белый дом в распространении недостоверной информации, и этот абзац довольно скоро исчез. Однако у первой леди США нет никаких проблем с самообразованием — она очень умная, эрудированная и талантливая.



Семья



Родители Мелании Трамп — Виктор и Амалия Кнавс.

Виктор Кнавс работал шофером и продавцом автомобилей в Словении. Он родом из города Радече.

Амалия Кнавс — из деревни Рака в окрестностях Севницы. Она работала дизайнером детской одежды на фабрике Jutranjka. Очевидно, что страсть к дизайну, модельному бизнесу и всему красивому у Мелании от матери. Стиль был частью ее жизни.

После свадьбы Мелании с Дональдом Трампом и рождения их сына Бэррона ее отец Виктор и мама Амалия перебрались на ПМЖ в США. Они жили с Меланией и Бэрроном в Нью-Йорке, Вашингтоне и Флориде и сами стали гражданами США в 2018 году.

Из ближних родственников у Мелании есть еще старшая родная сестра Инес Кнавс. Еще в то время, когда Мелания поехала в Милан завоевывать подиум, вместе с ней в дорогу собралась и Инес, правда, выбрала для реализации другую стезю — фэшен-дизайнера. Как и родители Мелании, старшая сестра также перебралась в США.

Сейчас она ведет очень скрытный образ жизни и, наверное, самой главной ее «работой» является просто быть сестрой-подружкой Мелании. Публичное появление — явно не ее конек.

По информации из открытых источников, у Мелании есть еще и сводный старший брат по отцу, но, с ее слов, никаких сведений о нем она не имеет и они даже ни разу не встречались. Фото: Global Look Press

Карьера



Мелания родилась и выросла в небольшом городе Севница в Словении. В юности проявляла страстный интерес к моде и модельному делу. Будучи ребенком, она участвовала в показах мод, где демонстрировалась одежда для детей. А еще Мелания начала сама шить одежду.

Модельную карьеру девушка начала в 17 лет, сотрудничая со словенским фотографом Стейном Джерко. В 1992 году она заключила контракт с модельным агентством Riccardo Gay в Милане. В том же году заняла третье место в конкурсе красоты Look of the Year (Словения).

Весной 1993 года в Вене Мелания познакомилась с представителем модельного агентства Elite Вольфгангом Шварцом, который впоследствии обеспечил ей продвижение, а также выход на европейские глянцы. Первым таковым взлетом значится ее появление на обложке испанского журнала Bazaar (апрель 1996 года).

В середине 1990-х годов Мелания преимущественно работала за границей, в основном в Милане, Париже и Мадриде. В 1995 году она познакомилась с совладельцем Metropolitan Models Паоло Дзамполли, другом своего будущего мужа Дональда Трампа, который убедил ее переехать в США.

Известность пришла к Мелании благодаря сотрудничеству с британским журналом GQ, для которого она позировала обнаженной. Ее фото появилось на обложке выпуска за январь 2000 года. Впоследствии она также появлялась в журналах Harper’s Bazaar, Glamour, Vanity Fair, Elle, Vogue.



Замужество



Мелания отошла от своей карьеры, чтобы поддержать мужа и сына. С Дональдом Трампом она впервые встретилась в 1998 году. «Melania and president Donald are a great couple», — гласил заголовок одного из старых американских журналов.

Принято считать, что миллиардер Трамп и фотомодель Мелания Навс сыграли в начале 2000-х годов одну из самых пышных и церемониальных свадеб в истории. И пусть СМИ периодически распускают про пару различные слухи (в том числе и о разладе), но в браке они уже больше двадцати лет, и это наглядно говорит о том, насколько их союз крепок и сегодня.



Собственный бизнес

На текущий день состояние Мелании Трамп оценивается более чем в 50 миллионов долларов. Заниматься бизнесом женщина решила после свадьбы с Трампом, начав выпускать украшения и часы под собственной маркой.

Иностранные журналисты провели собственное расследование, выяснив, что миссис Трамп была включена в список New York Filings в качестве генерального директора компании Melania Marks Accessories Member Corp (United States). Эта фирма являлась холдинговой компанией Melania Marks Accessories LLC. Обе организации, согласно отчетам за 2016 год, приносят относительно небольшие доходы: от 15 до 50 тысяч долларов в год в виде лицензионных отчислений, согласно финансовой отчетности. Фото: AP



Жена президента США (2016)

Супруга Трампа не любит публичности — она ее тяготит, как претит и необходимость появляться на публике. Узнать о личной жизни первой леди США американцы смогли после выхода книги экс-начальницы ее администрации Стефани Гришэм. Книга под названием «Я отвечу на ваши вопросы сейчас» (I’ll Take Your Questions Now) рассказывает о щекотливых деталях жизни пары, но, несмотря на едкие прогнозы, развод Дональда и Мелании так и не состоялся всем злопыхателям назло.

Первая леди США (2024)

С 6 ноября 2024 года Мелания Трамп вновь в зоне высокого мирового внимания: вот-вот она станет первой леди США, ее муж избран на второй президентский срок. «Melania Trump announces first big hire for second stint as first lady», — гласят заголовки многочисленных иностранных СМИ.

По данным журналистов, однако, ее отношение к политике не особо изменилось, и она даже не желала победы супругу на выборах президента США. «She is not a big fan of political games», — рассказывают о женщине те, кто имел с ней дело и общался лично. В предвыборной кампании она не принимала особого участия — это действо не вызывало у нее сильных эмоций, впрочем, как и партия республиканцев, в которой состоит Трамп. Первой леди США она повторно становиться не планировала, но отсутствие политических амбиций полностью компенсируется амбициозностью ее влиятельного и харизматичного супруга.

«After Melania Trump missed some key events in her husband's presidential campaign this year, she told reporters who asked about her thin schedule to «stay tuned», — критикует ее «прогулы» иностранное издание.

Впрочем, съезды союзников Дональда Трампа она все же иногда, но посещает. Возможно, сам Трамп настаивает на том, что Мелании следует приходить на его публичные выступления и мероприятия хотя бы время от времени.

Отношение к России

В 2018 году в СМИ появились новости о том, что в ходе саммита в Хельсинки, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, с лица супруги американского президента пропала улыбка, после того как она пожала руку лидеру России. Впрочем, в целом каких-либо новостей о негативном отношении первой леди США к России нет, а политика ей скучна в принципе.

Личная жизнь

Мелания родила Дональду Трампу одного ребенка — Бэррона (год рождения — 2006-й). Журналистам удалось разузнать, что родители не стали пользоваться услугами нянь — мама лично занималась воспитанием сына, который у нее единственный (у самого Дональда есть дети от других браков). Она сама готовила для мальчика еду, а также помогала ему собраться в школу