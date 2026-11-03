Семья

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. Его отец — актер, режиссер, Герой Социалистического Труда (1987), народный артист СССР (1976) — Олег Ефремов (1927–2000), мать — актриса театра «Современник», народная артистка РСФСР (1985), дочь известного оперного режиссера Бориса Покровского — Алла Покровская (1937–2019).

Дедушка Михаила Ефремова — оперный режиссер, народный артист СССР (1961) Борис Покровский (1912–2009), прапрадед по материнской линии — создатель нового чувашского алфавита, прославленный миссионер Иван Яковлев (1848–1930).

Прадед по отцовской линии — Алексей Некрасов (1874–1960), русский и советский зоолог, эмбриолог, историк науки.

Бабушка — Анна Некрасова (1913–2003), режиссер Центрального детского театра, профессор Государственного института театрального искусства, народная артистка РСФСР (1990).

У Михаила есть старшая сводная сестра Анастасия Ефремова — известный театральный критик, президент Благотворительного фонда Олега Ефремова, основатель фестиваля «ПостЕфремовское пространство», учрежденного в память об отце. Анастасия родилась в гражданском браке Олега Ефремова и Ирины Мазурук. Брак ее родителей просуществовал всего три года. Позже Ефремов женился на Алле Покровской. В этом браке у артиста появился сын Михаил.

Детство

В детстве Михаила воспитывали в основном бабушка Анна Дмитриевна и дедушка Николай Иванович Ефремовы, которые жили по соседству. Актер рассказывал, что еженедельно составлял письмо для них о своих достижениях в школе и событиях в жизни.

Впервые на сцену МХАТа юноша вышел в 13 лет, сыграв небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». В кино появился в том же 1976 году в фильме «Дни хирурга Мишкина», а два года спустя принял участие в картине «Когда я стану великаном», которая сделала его одним из знаменитых актеров среди ровесников.

В 1982–1984 годах служил в рядах Советской армии, службу проходил в войсках ВВС, в/ч 74326 (Школа младших авиационных специалистов, Вышний Волочёк), первый взвод второй роты.

Образование

Михаил Ефремов получил образование в Школе-студии имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР имени М.Горького (МХАТ). Он поступил туда в 1981 году и окончил в 1987 году, получив диплом курса заслуженного артиста РСФСР Владимира Богомолова.

Актерская карьера

В 1987 году организовал и возглавил Театр-студию «Современник-2». В студии собрались дети знаменитых актеров — Никита Высоцкий, Мария Евстигнеева, Вячеслав Невинный-младший. Они поставили такие спектакли, как «Пощечина», «Седьмой подвиг Геракла», «Тень». Однако студия «Современник-2» закрылась в 1990 году.

В 1991 году актер стал сотрудничать с Московским художественным театром им. Чехова. Там за пять лет он сыграл во многих спектаклях: «Борис Годунов», «Горе от ума», «Урок женам» и других. Михаил Ефремов в 1999 году ушел из МХАТ.

С середины 2000-х годов Ефремов стал появляться в театре «Современник». Там актер сыграл в таких постановках, как: «Три сестры» по мотивам пьесы Антона Чехова (2008); «Анархия» по произведению Майка Пэкера «Дисфункционалы» (2012); «Амстердам» по комедии Александра Галина (2017); «Не становись чужим» по пьесе Гарольда Пинтера «Возвращение домой» (2018). В 2008 году Ефремов поставил спектакль «Шарманка» по Андрею Платонову. Последний раз на сцене этого театра он был в 2017 году, появившись в спектакле «Амстердам».

В 2020 году, после того как Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП со смертельным исходом, он сообщил о завершении актерской деятельности. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Фильмография

В кино стал сниматься, будучи школьником: в 1976 году состоялся его кинодебют в картине «Дни хирурга Мишкина». Михаил Ефремов снялся в 107 фильмах. Самые лучшие из них:

1979 — х/ф «Когда я стану великаном»

1988 — х/ф «Благородный разбойник. Владимир Дубровский». Главная роль

х/ф «Виват, гардемарины!». Наследник престола Петр III

1996–1997 сериал «Королева Марго». Король Карл IX

2000 — «Граница. Таежный роман». Роль алкоголика и картежника Алексея

2000 — сериал «Каменская-1» (серия «Игра на чужом поле»). Николай Алфёров

2000 — сериал «Граница. Таежный роман». Алексей Жгут, старший лейтенант

2003 — х/ф «Небо. Самолет. Девушка». Алексей, командир корабля

2005 — х/ф «9 рота». Дембель-сверхсрочник, старшина

2005 — х/ф «Статский советник». Евстратий Павлович Мыльников, начальник филёров

2006 — х/ф «Грозовые ворота». Капитан Георгий Ланевский, командир взвода БМД

2006 — х/ф «Жесть». Маньяк (добрый мужчина)

2006 — сериал «Три полуграции».Слава, любовник Сони

2007 — х/ф «12». 8-й присяжный

2007 — х/ф «Артистка». Гусятников

2007 — х/ф «День выборов». Отец Иннокентий

2007 — сериал «Диверсант-2. Конец войны». Костенецкий

2007 — х/ф «Ирония судьбы. Продолжение». Дед Мороз

2007 — х/ф «Параграф 78». Начальник тюрьмы

2009 — х/ф «Кошечка». Роль пожилой и никому не нужной балерины Варечки

2011 — х/ф «Generation П». Роль экстравагантного Леонида Азадовского.

2011 — х/ф «О чем еще говорят мужчины». Священник

2012 — х/ф «Духless». Кондратов

2013 — сериал «Оттепель». Федор Андреевич Кривицкий, кинорежиссер

2016 — х/ф «День выборов-2». Отец Иннокентий

2016 — сериал «Следователь Тихонов». Исполнитель главной роли. Серии: «Визит к Минотавру», «Ощупью в полдень», «Город принял», «Часы для мистера Келли», «Я — следователь», «Гонки по вертикали», «Лекарство против страха», «Телеграмма с того света», «Еще одно дело Тихонова»

2016 — х/ф «Хороший мальчик». Роль директора школы и по совместительству любовника матери главного героя, Коли Смирнова

2018 — сериал «Березка». Геннадий Маньков, директор «Березки»

Во время съемок в сериале «Вампиры средней полосы», где Ефремов исполнял роль главы вампирской семьи Святослава Вернидубовича, случилось ДТП. Сериал в итоге пришлось переснимать, а Ефремова в нем заменил Юрий Стоянов.

Государственные награды и премии

1995 — заслуженный артист Российской Федерации

2001 — Государственная премия Российской Федерации в области киноискусства, за телевизионный многосерийный художественный фильм «Граница. Таежный роман»

2001 — приз «Лучшая эпизодическая роль» на кинофестивале «Бригантина» за фильм «Праздник»

2002 — «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в телесериале «Граница. Таежный роман»

2004 — Международный телекинофорум «Вместе» — приз «Лучший актер» (за роль в телефильме «Супертеща для неудачника»)

2008 — «Золотой орел» — за лучшую мужскую роль в кино (за роль присяжного заседателя в фильме «12»)

2016 — «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Про любовь».

2017 — ТЭФИ — в номинации «Лучший актер телевизионного фильма/сериала» за роль в ситкоме «Пьяная фирма».

Политические взгляды

Политические взгляды Михаила Ефремова разнообразные и зависят от различных событий в его жизни.

1993 — поддержал силовой разгон Верховного Совета России

2014 — выразил несогласие с политикой российской власти в Крыму

2015 — артист внесен минкультом Украины в «белый список» деятелей культуры

2018 — предлагал отдать Украине Крымский мост, чтобы помириться с этой страной

2020 — через своего адвоката сделал заявление, что не имеет отношения к оппозиции и политике. А также ничего не имеет против личности В.В.Путина

2022 — адвокат Петр Хархорин сообщил, что Ефремов поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине

Личная жизнь

Михаил Ефремов женат пятым браком. Он отец шестерых детей (четырех сыновей и двух дочерей).