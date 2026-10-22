Надежда Бабкина — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, основатель и художественный руководитель ансамбля «Русская песня», преобразованного в Московский государственный академический театр фольклора. Она является одной из ключевых фигур в сохранении и популяризации русской народной музыки, народной артисткой РСФСР, обладательницей множества государственных наград.

Детство и юность

Надежда Георгиевна Бабкина родилась 19 марта 1950 года в городе Ахтубинск Астраханской области.

Отец — Георгий Иванович Бабкин, работал в организациях народного хозяйства области, пел и играл на разных музыкальных инструментах. Был на фронте, награжден орденом Великой Отечественной войны II степени.

Мать — Тамара Александровна Бабкина (в девичестве Чистякова), работала учителем младших классов.

Брат — Валерий, которого в пять лет отдали в музыкальную школу. Именно он аккомпанировал сестре, когда в доме появились пианино и гитара.

С раннего детства Надежда любила петь, но родители мечтали, чтобы она стала врачом, учителем или инженером, поэтому отправлять ее в музыкальную школу не спешили. Но, став школьницей, Надежда сама записалась в кружок художественной самодеятельности и окончательно решила, что будет певицей.

Детство и школьные годы провела в селе Болхуны. С ранних лет она увлекалась пением. Учась в 10-м классе, в 1967 году одержала победу на Всероссийском конкурсе молодежи в жанре русской народной песни, что предопределило ее творческий путь. ФОТО: © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Образование

1971 – Астраханское музыкальное училище (ныне Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского)

1976 – Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных) — по специальности «дирижирование народным хором»

1983 – Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных) — по специальности «сольное народное пение»

1986 – Высшие театральные курсы при Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС) — по специальности «режиссер эстрадных и массовых представлений»

Личная жизнь

Первый брак: с 1974 по 1991 год была замужем за музыкантом, барабанщиком Владимиром Заседателевым. Он сотрудничал с такими популярными вокально-инструментальными ансамблями, как «Самоцветы» и «Лейся, песня». Умер, похоронен на Старом Пятницком кладбище в Москве, рядом со своими родителями.

В браке родился сын Данила Бабкин (до 2009 года носил фамилию отца – Заседателев) (род. 1975), юрист, кандидат юридических наук, владелец юридической фирмы, служит звонарем в храме Спаса Нерукотворного в Москве. Женат с 2007 года на Татьяне. В браке родилось трое детей: Георгий (род.18.03.2010), Вера (род. 14.08.2013) и Марфа (род. 24.04.2015)

В браке родился сын Данила Бабкин (до 2009 года носил фамилию отца – Заседателев) (род. 1975), юрист, кандидат юридических наук, владелец юридической фирмы, служит звонарем в храме Спаса Нерукотворного в Москве. Женат с 2007 года на Татьяне. В браке родилось трое детей: Георгий (род.18.03.2010), Вера (род. 14.08.2013) и Марфа (род. 24.04.2015) Гражданский брак: с 2003 года состоит в отношениях с певцом и бизнесменом Евгением Горшечковым (род. 1980), более известным под псевдонимом Евгений Гор. Их первая встреча состоялась в Саратове на конкурсе молодых исполнителей, где артистка присутствовала в качестве члена жюри.

В 2023 году появились слухи о расставании Бабкиной и Гора. Однако в 2024 году певица опровергла эти слухи, заявив, что они по-прежнему вместе. Евгений не раз предлагал Бабкиной руку и сердце, но она не захотела связывать себя узами официального брака. Фото: Геннадий Черкасов

Интересные факты

В 1987 году ансамбль «Русская песня» под руководством Бабкиной участвовал в одном из первых в СССР совместных концертов с зарубежными рок-звездами, такими как Santana и The Doobie Brothers

У певицы много казацких шашек, так как она прекрасно владеет этим оружием

Надежда Бабкина– член партии «Единая Россия», принимает активное участие в политической жизни страны.

У артистки есть званиеакадемика Академии информационных технологий.

С 2014 годаНадежда Бабкина – депутат Мосгордумы

Является художественным руководителем государственного учреждения – Московского государственного академического театра «Русская песня»

В 2003 году в честь Н. Г. Бабкиной назван астероид (10684) Бабкина, открытый в 1980 году советским астрономом Л. В. Журавлевой

Певица

В 1974 году, будучи студенткой Гнесинки, Надежда Бабкина создала вокальный ансамбль «Русская песня». Первый успех пришел к коллективу в 1976 году, на Всероссийском конкурсе советской песни в Сочи. Под ее руководством было выполнено более ста обработок русских народных песен, многие из которых стали шлягерами («Москва златоглавая», «Как хотела меня мать»). В 1992 году она успешно дебютировала как сольная исполнительница на фестивале «Славянский базар» в Витебске. В 1995 году стала президентом благотворительного фонда «Народная певческая культура», а в 1996 году – соучредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки деятелей культуры». В 2000–2007 годах вела программу «Бабкина суббота» на радио «Маяк».

Дискография

Сольная дискография Надежды Бабкиной за 30 лет творчества насчитывает более 15 альбомов.

1982 – «Русская Свадьба»

1983 – «Популярные Русские Народные Песни»

1991 – «Душа В Степи»

1994 – «Шумел Камыш»

1994 – «Благослови Душе»

2006 – «Ковано Колесо»

2010 – «Бабкин Рок». Совместно с группой «После 11-ти»

2015 – «Песни России»

2022 – «Четыре Двора. Застольные»

2022 – «Голоса Вселенной»

2025 – «Модно-Народно»

Клипография

2000 – «Гроза»

2000 – «Вот и встретились». Дуэт сВладимиром Назаровым

2020 – «Народный эксклюзив». Дуэт сТимати в рамках промо сети магазинов «Пятерочка»

2022 – «Встанем». В составе звезд эстрады Фото: Владимир Чистяков

Фильмография

1984 – с. «ТАСС уполномочен заявить…». Фольклорная артистка

1988 – х/ф «За кем замужем певица?». Певица, исполнительница народных песен (нет в титрах)

1993 – х/ф «Если бы знать...». Певица

2000 – х/ф «Новые бременские». Исполнение песни Атаманши

2003 – х/ф «Снежная королева». Мама Герды и Кая

2004 – х/ф «Моя большая армянская свадьба». Исполнение песни

2006 – х/ф «Веселые соседи». Эпизод

2007 х/ф «Глупая звезда». Член комиссии проекта «Звездные войны»

2007-2008 – с. «Любовь – не шоу-бизнес». Эпизод

Фильмы о жизни и творчестве Надежды Бабкиной

2010 – «Надежда Бабкина. „Живу, как сердце подсказало“» (Первый канал)

2020 – «Надежда Бабкина. „Если в омут, то с головой!“» (Первый канал)

Телевидение

2007 – кулинарная программа «Рецепты судьбы» на ТВ-3. Ведущая

2008 – шоу «Ты — Суперстар» на НТВ. Участница

2009–2023 – Программа «Модный приговор» на Первом канале. Одна из ведущих.

2022 – шоу «Страна талантов» на НТВ. Член жюри

2022 – девятый выпуск шоу «Аватар» на НТВ. Член жюри

2023 – шоу «Модный VS Народный» на НТВ. Соведущая

2023 – пятый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Член жюри специального выпуска

2023 – шоу «Модный VS Народный» на НТВ. Соведущая

2024 – Шоу «Прошу, прости!» на НТВ. Ведущая

Книги

Книги Надежды Бабкиной: