Побить Овечкину еще один рекорд Гретцки – это задача не только его, но и всей страны – Алексей Дементьев

В гостях у «Московского комсомольца» побывал известный хоккейный эксперт, российский агент и функционер, много лет отработавший скаутом клубов Национальной хоккейной лиги Алексей Дементьев. В четвертой, заключительной части интервью мы поговорили с нашим экспертом о главных наших звездах Национальной хоккейной лиги – Александре Овечкине, Кирилле Капризова, Игоре Шестеркине и Владимире Тарасенко