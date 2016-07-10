Сегодня в Российском футбольном союзе состоялся первый после чемпионата Европы исполком, который не только подвел официальные итоги выступлению сборной России, но и в некоторой степени анонсировал изменения в российском футболе после откровенно провального выступления на первенстве Европы. По словам руководителя главной футбольной организации Виталия Мутко, скоро все будет совсем не так.
Крупнейшее спортивное событие нынешнего лета — чемпионат Европы по футболу, завершившийся неделю назад во Франции, — пока не отразился на рынке атрибутики. Так, Португалия оказалась не интересна российским покупателям. Такой вердикт вынесли продавцы спорттоваров.
Чемпионат Европы по футболу закончился неделю назад — ошеломительной победой португальцев над французами, победой, которую мало кто ждал. Нашему корреспонденту после триумфа сборной Португалии посчастливилось принять душ из шампанского от автора победного гола Эдера, погонять мяч с сыном Нани и попасть в объятия Роналду. Португальские футболисты настоятельно попросили нас опубликовать этот репортаж после отлета из Франции: «Дайте нам хотя бы до дома добраться!».
Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итоги очередного месяца, выпустив обновленную версию рейтинга лучших национальных команд. Итоги чемпионата Европы-2016 во Франции сильно повлияли на этот список, в котором произошло много значимых изменений.
Чемпионат Европы-2016 по футболу закончился в минувшие выходные, триумфатор турнира известен, лучшие игроки — так же. Осталось узнать лишь фамилии тех, кто стали авторами самых красивых голов — самой главной составляющей этого прекрасного вида спорта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) свой выбор сделал, а мы представляем вам свою топ-пятерку.
Пусть чемпионат Европы-2016 по футболу уже закончился, а выступление сборной России на турнире завершилось еще раньше, первенство Старого света продолжают обсуждать. Теперь по российским футболистам прошелся член исполкома Российского футбольного союза (РФС), бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
Чемпионат Европы-2016 по футболу остался позади. Целый месяц потребовался для того, чтобы определить лучшую команду Старого света, и в итоге ей стала национальная дружина Португалии. Но вслед за командными достижениями, настало время и для индивидуальных наград, а одной из престижных стало включение в состав символической сборной турнира.
Отгремел во Франции чемпионат Европы-2016 по футболу. За прошедший месяц любители этого прекрасного вида спорта, кажется, испытали все возможные эмоции: и радость побед любимой команды, и горечь поражений, и засыпали при просмотре матчей, и будили соседей криком от зажигательности поединков. Но в итоге это все вскоре уже забудется, а останется только имя победителя. В этот раз триумфатором стала национальная команда Португалии, а мы попытаемся разобраться, какие же главные причины ее успеха.
Ровно месяц Франция была в центре футбольного внимания. Чемпионат Европы не оставил в стороне ни одного любителя этого вида спорта, и наоборот – привлек только новых. А закончился он драматичным финалом, в котором сошлись хозяева турнира – сборная Франции, и национальная команда Португалии, которая в итоге завоевала свой первый в истории значимый трофей. А Криштиану Роналду за время решающего поединка успел дважды поплакать, причем – по разным причинам.
Остается всего ничего до решающего матча Евро-2016 на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Но уж такова природа человека, что все равно хочется узнать победителя заранее. Пусть даже многие прогнозы и угадывания уже приказали долго жить за время чемпионата – как от животных-предсказателей, так и от компьютерных программ. С другой стороны, кто знает и чувствует потенциал команд лучше, чем их болельщики на родине?! «МК» расспросил коренных французов и португальцев, что думают об исходе поединка они.