Криштиану Роналду против сборной Франции

Остается всего ничего до решающего матча Евро-2016 на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Но уж такова природа человека, что все равно хочется узнать победителя заранее. Пусть даже многие прогнозы и угадывания уже приказали долго жить за время чемпионата – как от животных-предсказателей, так и от компьютерных программ. С другой стороны, кто знает и чувствует потенциал команд лучше, чем их болельщики на родине?! «МК» расспросил коренных французов и португальцев, что думают об исходе поединка они.