Йоахим Лёв: "Мы слишком много бегали и теряли мячи"

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв за несколько часов до игры с Украиной выглядел более, чем уверенно: корреспондент "МК" застала его прогуливавшимся по холлу гостиницы Mercure Grand, что в пригороде Лилля (в этом же отеле во время игры со Словакией будут жить наши), в расслабленном состоянии. Лёв долго в задумчивости выбирал, что бы ему перехватить на гигантском шведском столе, устроенном в лобби. А вот после матча с украинцами Йогги уже и правда было не до чего.