Наставник сборной Германии Йоахим Лёв за несколько часов до игры с Украиной выглядел более, чем уверенно: корреспондент "МК" застала его прогуливавшимся по холлу гостиницы Mercure Grand, что в пригороде Лилля (в этом же отеле во время игры со Словакией будут жить наши), в расслабленном состоянии. Лёв долго в задумчивости выбирал, что бы ему перехватить на гигантском шведском столе, устроенном в лобби. А вот после матча с украинцами Йогги уже и правда было не до чего.
Сегодня встречей Франция – Румыния стартует чемпионат Европы по футболу. Первый матч – всегда важный и во многом даже решающий для любой сборной. Капитан французов, 29-летний вратарь Уго Льорис, на пресс-конференции перед игрой честно признался, что на него и остальных сильно давит то, что первенство – домашнее и что даже, казалось бы, аутсайдеры румыны могут преподнести неприятный сюрприз.
Скандальный ролик, уже растиражированный таблоидами, где обрюзгший болельщик команды США справляет малую нужду в коньки Павла Дацюка в раздевалке сборной России по хоккею во время (есть варианты до или после) матча за 3-е место чемпионата мира в Москве в Ледовом дворце «Парка легенд», вряд ли можно признать достоверным. И вот, почему.
Инсценировкой оказался инцидент с фанатом сборной США по хоккею, который якобы справил нужду в конек Павла Дацюка во время матча за третье место на ЧМ-2016 на арене в Москве. Однако американские таблоиды растиражировали новость.
За исключением годов, когда проходят зимние Олимпийские Игры, мы привыкли говорить, что чемпионат мира по хоккею — главный старт сезона. В 2016-м это немного не так: в сентябре всем нам предстоит стать свидетелями Кубка Мира, который соберет, что называется, all stars. Но и промежуточное соревнование — ЧМ-2016, который с блеском прошел в Москве и Санкт-Петербурге, забывать все-таки нельзя. «МК» внимательно следил за ходом всего турнира и подводит его итоги.
Стоило ли дожидаться «малого» или, как еще говорят, «утешительного» финала, чтобы заиграть так, что любо-дорого смотреть? Сборная России красиво обыграла команду США и все-таки взяла какие-никакие медали домашнего чемпионата мира по хоккею. Конечно, воскресная бронзовая победа половину населения страны заставит воскликнуть: «А что мешало играть так в субботу с финнами?!» Они будут одновременно и правы, и не совсем.
Чемпионат мира по хоккею завершен. Еще не официально – вот-вот начнется финал, но для сборной России мировое первенство закончено. В заключительном матче наша национальная команда сошлась с дружиной из США и, на радость болельщиков, смогла победить, завоевав при этом бронзовые медали ЧМ-2016.
Позор — иначе итог выступления сборной России на чемпионате мира-2016 не охарактеризуешь. В субботу на «Арене Легенд» в Москве наши хоккеисты вновь (как и в олимпийском Сочи-2014) проиграли финнам — и потеряли шансы взять дома золотые медали.
Вот и закончился чемпионат мира по хоккею. Чуть больше двух недель длился турнир. Подарил он нам много противоречивых эмоций, и все равно больше позитивных, чем негативных. И завершилось соревнование интереснейшим матчем между сборными Финляндии и Канады.
Подходит к концу чемпионат мира по хоккею, который так радовал наши сердца в прошедшие недели. Санкт-Петербург уже попрощался с мировым первенством и на очереди – Москва. Но прежде чем ЧМ-2016 завершится, нам предстоит насладиться еще двумя матчами, и в одном из таких – увы, за третье место – сойдутся сборные России и США. «МК», конечно же, не пройдет мимо такого события и начнет прямую онлайн-трансляцию поединка ровно в 16:15 по московскому времени!
Уныние и усталость — так можно описать состояние хоккеистов сборной России по итогам игры с финнами, где хозяева чемпионата мира уступили — 1:3, ведя по ходу матча в счете. Они выложились, и было видно, как от игроков идет густой пар. Но финны в финале, а сборная России отправляется на матч за 3-е место, который по большому счету мало кому нужен. Игра состоится 22 мая в 16.15 на Ледовой арене «Парка легенд». Послушаем тех, кто не отказался прокомментировать полуфинальные события.