Детство

Егор Булаткин родился 25 июня 1994 года в Пензе. Отец — Николай Булаткин — бизнесмен и владелец расположенной в Пензе фабрики по переработке орехов «Унитрон». Также отец занимался музыкальной деятельностью: на 25-й день рождения своего сына он посвятил ему свою песню «Звено», а в 2021 году он вместе с сыном записал композицию «Скоро весна», музыканты сняли на нее клип, посвященный свадьбе сестры Егора — Полины, которая живет в Лос-Анджелесе (США). Мать, Марина Булаткина, также занималась пением и помогала мужу в его бизнесе. Однако, несмотря на высокий статус семьи, Егора с детства заставляли добиваться собственных достижений упорным трудом. Он рассказывал, что ради карманных денег на любимое мороженое должен был потрудиться по дому — например, протереть пыль или помыть посуду. Также он рассказывал, что мобильный телефон у него появился последним из всего класса.

Егор в своих интервью отмечает, что у них очень творческая семья, и вокруг было очень много музыки — у отца-бизнесмена есть своя музыкальная группа, мать пела в молодости, старшая сестра тоже увлекалась вокалом, и поэтому его выбор заняться музыкой был предопределен.

Образование

Егор учился в лингвистической гимназии с углубленным изучением английского языка, пробуя себя в других сферах деятельности — карате, баскетболе, футболе, теннисе, танцах и шахматах. Еще в школе Егор заинтересовался рэп-культурой — а конкретно, музыкальными треками известного американского рэпера 50 Cent. Первый свой музыкальный трек — «Амнезия» — он записал в 11 лет. Тогда же, в школе, в возрасте 14 лет, он придумал псевдоним «KreeD», который, по словам артиста, не имеет никакого глубокого смысла, представляя собой простое сочетание букв. Позже этот псевдоним трансформировался в «Егор Крид» — в 2015 году Егор зарегистрировал товарный знак под этим именем. В 2015 году молодой человек поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на продюсерский факультет, однако был вынужден взять академический отпуск из-за плотного графика, вследствие чего Егор Крид до сих пор не имеет высшего образования. Фото: Лилия Шарловская

Личная жизнь

Егор Крид не женат и не имеет детей. Известно, что за всю свою жизнь у него было множество отношений с известными певицами, моделями и звездами Интернета. Средства массовой информации обсуждали романы Крида с актрисой и звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, моделью и звездой ВКонтакте Дианой Мелисон, молдавской моделью и певицей Ксенией Дели, моделью и звездой запрещенной в России социальной сети Викторией Одинцовой, моделью Дарьей Клюкиной, с которой Егор познакомился на шоу «Холостяк», дочерью Анастасии Заворотнюк Анной Стрюковой, звездой социальной сети TikTok Валей Карнавал и певицей Нюшей (настоящее имя — Анна Шурочкина). История отношений Крида и Нюши очень активно обсуждалась в средствах массовой информации. Крид заявил, что хотел от Нюши детей, однако признался в интервью Юрию Дудю (признанному Минюстом иностранным агентом в России), что испытывал давление со стороны семьи Нюши (отцом певицы является Владимир Шурочкин — бывший продюсер группы «Ласковый май») из-за собственных финансовых проблем, и поэтому они вскоре расстались. В 2024 году Егор признался, что впал в депрессию из-за того, что в 30 лет у него нет девушки.

Награды

Егор Крид является обладателем следующих наград:

- в 2014 году он стал лауреатом премии «ZD Awards» в номинации «Прорыв года»

- в 2015 году он стал лауреатом премии телеканала «МузТВ» в номинации «Прорыв года» и лауреатом премии «RU.TV» в номинации «Лучшая песня»

- в 2016 году он стал лауреатом премии журнала «ОК!» в номинации «Новые лица — музыка»

- в 2017 году он стал лауреатом премии телеканала «МузТВ» в номинации «Лучшее мужское видео» за песню «Мне нравится»

- в 2017 году он стал лауреатом премии «Дай пять!» в номинации «Лучший певец»

- в 2017 году он стал лауреатом премии «VK Music Awards» в номинации «Самый прослушиваемый трек» за песни «Если ты меня не любишь» и «Потрачу»

- в 2018 году он стал лауреатом премии «Дай пять!» в номинациях «Любимая песня» и «Артист года».

- в 2018 году он стал лауреатом премии «ЖАРА Music Awards» в номинации «Коллаборация года» за песню «Часики», сделанную совместно с певицей Валерией

- в 2018 году он стал лауреатом премии «Top Hit Music Awards 2018» в номинации «Лучший исполнитель»

- в 2019 году он стал лауреатом премии телеканала «МузТВ» в номинации «Лучший исполнитель» за песню «Часики», сделанную совместно с певицей Валерией, и за песню «Цвет настроения черный», сделанную вместе с певцом Филиппом Киркоровым, и в номинации «Любимый артист» по версии издания Woman.ru.

Дискография

Егор Крид за свою карьеру выпустил пять студийных альбомов:

- «Холостяк» (2015)

- «Что они знают?» (2017)

- «58» (2020)

- «Pussy Boy» (2021)

- «Меньше чем три» (2024). Фото: Наталья Мущинкина

Первые три альбома вышли при поддержке музыкального лейбла BlackStar, владельцем которого на тот момент был рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Альбом Pussy Boy вышел при поддержке лейбла Warner Music Russia, а альбом «Меньше чем три» вышел при поддержке лейбла 58 Records. Егор Крид сделал множество треков и клипов вместе с известными российскими певцами и блогерами, в числе которых — Алексей Воробьев, Тимати, Валерия, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский и Доминик Джокер.

Фильмография

Егор Крид снялся в следующих фильмах и сериалах:

- «Отель Элеон» (2017)

- «Жара» (2019)

- «(НЕ)идеальный мужчина» (2020).

Социальные сети

Егор Крид — известный блогер, имеющий свои страны в различных социальных сетях. В их числе:

- запрещенная социальная сеть Instagram (14,8 млн подписчиков)

- TikTok (14,1 млн подписчиков)

- YouTube (6,26 млн подписчиков)

- ВКонтакте (1,8 млн подписчиков)

- Twitch (1,5 млн подписчиков)

- Spotify (1,29 млн подписчиков)

- Telegram (902 тыс. подписчиков)

- запрещенная социальная сеть «Х» (374 тыс. подписчиков)

- Одноклассники (17,7 тыс. подписчиков)

- собственный сайт egorkreed.com.

Политические взгляды

После начала СВО Егор Крид заявил о том, что находится вне политики. В феврале 2022 года признался, что из-за ситуации на Украине у него начались панические атаки. Вскоре он переехал жить в Дубай (ОАЭ), где у исполнителя случились финансовые проблемы, вследствие чего он начал называть себя «бомжом в Дубае».

На стриме, прошедшем в марте 2024 года, Егор собрал 7 млн рублей, из них 6,7 млн рублей самостоятельно, а 255 тысяч посредством донатов от зрителей. По итогам стрима Крид отправил 1 млн рублей на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», еще 1 млн он передал четырем белгородским семьям, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ, а остальные 5 млн он передал в фонд «Святое Белогорье против рака», который помогает страдающим от онкологии детям Белгородской области.

ФИО: Егор Крид (Булаткин Егор Николаевич)

Знак зодиака: Рак

Рост: 185 см

Вес: 80 кг

Дата рождения: 25 июня 1994 года