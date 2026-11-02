Семья

Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде.

Отец — Юрий Аронович Хабенский (1946–2004), был инженером-гидрологом, потом — аудитором, умер от рака (диагноз ему поставили, когда сын начал сниматься в «Ночном дозоре»).

Мать — Татьяна Геннадьевна Хабенская (урожденная Никулина), родом из Йошкар-Олы, работала по специальности «инженер-гидролог» в строительной лаборатории Нижневартовска, была преподавателем математики.

В конце 2021 года Татьяна Геннадьевна выпустила в свет книгу о сыне — «Мой Адмирал», это первая и единственная авторизованная биография Хабенского.

У Константина Хабенского есть старшая сестра — Наталья Хабенская, выпускница Ленинградского института культуры (по специальности «режиссер»), певица, в конце 1990-х — начале 2000-х годов была солисткой Санкт-Петербургского еврейского музыкального ансамбля, в дуэте «Маргаритки» с Надеждой Чермантеевой.

В 1981 году семья переехала в Нижневартовск, и через четыре года вернулась в Ленинград.

Окончив восемь классов средней школы №486, поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики (ГУАП). Ушел из института, проучившись три года.

Подрабатывал в театре-студии «Суббота» разнорабочим — там и осознал, что хочет стать актером.

Начало карьеры и творчество

В 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (РГИСИ), где во время учебы сыграл в постановках «Предложение», «Время Высоцкого», «Дорога», «Три сестры».

После окончания учебы служил в театрах «Перекресток» и «Сатирикон».

С 1996 года актер выступал на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, где играл заглавную роль в спектакле «Калигула».

С конца девяностых Хабенский начал сниматься в кино («Наташа», «Хрусталев, машину!», «Женская собственность»). Слава пришла к Хабенскому с выходом сериала «Убойная сила», где он воплотил образ Игоря Плахова.

Хабенский работал с главными российскими режиссерами, снимался в знаковых отечественных картинах — от первого блокбастера «Ночной дозор» до сериала «Троцкий», где воплотил образ известного политического деятеля.

В 2003 году Хабенский стал частью труппы МХТ имени А.П.Чехова. Известен по ролям Алексея Турбина в «Белой гвардии», Зилова в «Утиной Охоте», Клавдия в «Гамлете», Мюнхгаузена в «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

В 2018 году дебютировал как режиссер с фильмом «Собибор», номинированным на «Оскар».

С 28 октября 2021 года является художественным руководителем-директором Московского Художественного театра имени А.П.Чехова. Фото: Мадина Черчесова

Фильмография

Получил широкую известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» (1999–2005) и Антона Городецкого в дилогии Тимура Бекмамбетова («Ночной Дозор», 2004; «Дневной Дозор», 2005).

На 2025 год Константин Хабенский снялся в 156 фильмах в 152 проектах.

Некоторые из них представлены ниже.

1994 — х.ф. «На кого Бог пошлет». Эпизод. Пешеход в очках

1998 — «Женская собственность». Роль: Андрей Калинин

1999–2005 — с. «Убойная сила». Роль: Игорь Плахов, сотрудник милиции

2000 — «Дом для богатых» — Юрий Сапожников

2002 — «В движении» — Александр Гурьев, журналист

2002 — «Жизнь и смерть Петра Аркадьевича Столыпина» — Дмитрий Богров

2004 — х.ф. «Ночной дозор». Роль: Антон Городецкий, герой, снятый по романам Сергея Лукьяненко

2005 — х.ф. «Дневной дозор». Роль: Антон Городецкий, герой, снятый по романам Сергея Лукьяненко

2005 — х.ф. «Бедные родственники». Роль: Эдуард Летов

2005 — х.ф. «Статский советник». Роль: Григорий Гринберг, руководитель Боевой группы

2007 — х.ф. «Ирония судьбы. Продолжение». Роль: Константин Евгеньевич Лукашин, молодой и талантливый врач

2008 — х.ф. «Адмиралъ». Роль: Александр Колчак, выдающийся боевой офицер, адмирал и верховный правитель России того времени

2008 — х.ф. «Особо опасен». Роль: «Экстерминатор»

2008 — х.ф «Домовой». Роль: Антон Праченко

2011 — х.ф. «Выкрутасы». Роль: Вячеслав

2011 — х.ф. «Шпион, выйди вон!». Роль: Алексей Поляков

2013 — х.ф. «Географ глобус пропил». Роль: Виктор Сергеевич Служкин, учитель географии

2015 — с. «Метод». Роль: Родион Викторович Меглин, следователь.

2016 — х.ф. «Коллектор». Роль: Артур

2017 — х.ф «Время первых». Роль: Павел Беляев

2017 — с. «Троцкий». Роль: Лев Троцкий

2018 — х.ф. «Селфи». Роль: Владимир Богданов

2018 — х.ф «Собибор». Роль: Александр Печерский

2020 — с. «Доктор Лиза». Роль: Денис Шевкунов

2020 — х.ф. «Огонь». Роль: Алексей Соколов, командир бригады десантников-пожарных и спасателей

2020 . с. «Нежность». Роль Гоши

2021 — х.ф. «Майор Гром. Чумной доктор». Роль: Вениамин Рубинштейн

2021 — х.ф. «Чемпион мира». Роль: Виктор Корчной

2021 — с. «За час до рассвета». Роль: майор Сергей Васильевич Шумейко («Сатана»)

2021 — х.я. «Мажор. Фильм». Роль: Меглин

2023 — х.ф. «Гром: Трудное детство». Вениамин Самуилович Рубинштейн, врач-психиатр, чудный доктор

2023 — д.ф. «Как я стал ребенком» Вениамин Самуилович Рубинштейн, врач-психиатр

2024 — х.ф. «Майор Гром: Игра»

2024 — х.ф. «Сто лет тому вперед». Роль: Игорь Селезнев, профессор

2025 — с. «Майор Гром». Вениамин Рубинштейн

Актер также озвучивал и дублировал героев художественных и мультипликационных фильмов, например, его голос можно услышать за кадром во всех частях франшизы «Елки» и в дубляже мультфильма «Мадагаскар».

В 2018 году вышла дебютная режиссерская работа Константина Хабенского «Собибор». Фильм посвящен истории восстания под руководством советского офицера Александра Печерского в одноименном нацистском лагере на территории Польши в 1943 году. Главную роль исполнил сам Хабенский. Картина снята по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие».

«Собибор» выдвигался на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от России в 2018 году, но картина не вошла в короткий список из девяти отобранных картин. Фото: Наталия Губернаторова

Интересные факты

Мировая премьера режиссерского фильма «Собибор» состоялась в Варшаве. Права на прокат картины были проданы более чем в 50 стран.

Хабенский написал предисловие к юбилейному альбому, посвященному 125-летию Московского Художественного театра и изданному в 2023 году.

Константин Хабенский имеет еврейские корни, но по вероисповеданию является католиком.

В 2016 году сыграл главную и единственную роль в фильме Алексея Красовского «Коллектор». Более часа на экране зритель видит лишь героя Хабенского в его рабочем кабинете.

Роль Плахова в «Убойной силе» Хабенский получил случайно. Он пришел на пробы, которые уже завершались, уставший после спектакля. По его же словам, он мог только улыбаться и кивать на фразы режиссера, но его тут же утвердили.

Во время съемок в картине Дмитрия Месхиева «Свои» актер три месяца ходил с волосами и бровями красного цвета.

Хабенский не смотрит фильмы со своим участием, но старается смотреть другие российские новинки.

Константин Хабенский был два раза спародирован в телепередаче «Большая разница» на «Первом канале»: в роли Антона Городецкого в художественном фильме «Ночной дозор», и в роли Александра Колчака в фильме «Адмиралъ». Пародии исполнил артист труппы Сергей Бурунов.

Личная жизнь

Первой женой актера была журналистка одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасия Федосеева. Свадьба прошла в январе 2000 года. 25 сентября 2007-го у пары родился сын Иван. Во время беременности у Анастасии обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. В декабре 2008 года она умерла в клинике Лос-Анджелеса. После ее смерти Хабенский основал благотворительный