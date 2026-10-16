5 октября 2026 года главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполняется 50 лет. Он родился в 1976 году в селе Центарой (ныне Ахмат-Юрт) Курчалоевского района и руководит республикой с 2007 года. 21 сентября 2026 года Кадырова переизбрали на пятый срок: по данным ЦИК, он получил 99,85% голосов. Как сын муфтия стал главой Чечни, какие у него звания и награды и что известно о его жене и детях — в материале mk.ru.

Полное имя: Рамзан Ахматович Кадыров

Дата рождения: 5 октября 1976 года

Место рождения: село Центарой (ныне Ахмат-Юрт), Шалинский район, Чечено-Ингушская АССР

Должность: глава Чеченской Республики (с 2007 года)

Воинское звание: генерал-полковник (с 2022 года)

Ученая степень: кандидат экономических наук (2006)

Религия: ислам суннитского толка

Супруга: Медни Кадырова

Дети: 14 детей, включая приемных

Биография: детство, семья, образование

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центарой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. Сейчас село называется Ахмат-Юрт, в честь его отца, и относится к Курчалоевскому району Чечни.

Отец — Ахмат Кадыров (23.08.1951–09.05.2004), муфтий Чечни, а затем первый президент республики. Он погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.

Мать — Аймани Кадырова (род. 04.08.1953), возглавляет Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, в 2023 году была награждена Орденом Почета.

Рамзан был вторым, младшим сыном в семье. Кроме него, в семье росли старший брат Зелимхан (25.10.1974–31.05.2004) и две старшие сестры — Зарган (род. 1971) и Зулай (род. 1972). Старшие сестры занимают должности в структурах власти Чечни. Старший брат Зелимхан скончался 31 мая 2004 года, вскоре после гибели отца, от острой сердечной недостаточности.

Школьное образование будущий глава Чечни завершил в Центарое в 1992 году. В 2004 году окончил Гудермесский филиал Махачкалинского института финансов и права по специальности «юриспруденция», в 2005 году — по специальности «финансы и кредит». В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.

Карьера: от помощника муфтия до главы республики

Карьера Рамзана Кадырова началась в середине 1990-х: он был помощником и телохранителем своего отца.

По его собственным словам, в 1994–1996 годах, в период Первой чеченской войны, Рамзан вместе с отцом находился в рядах чеченских сепаратистов. В интервью ТАСС в 2016 году он говорил: «Во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом». Осенью 1999 года, с началом Второй чеченской войны, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону федеральных властей.

С 2000 года отвечал за охрану отца, в 2003–2004 годах возглавлял Службу безопасности президента Чечни.





10 мая 2004 года, на следующий день после гибели отца, Рамзана Кадырова назначили первым вице-премьером Чечни. В ноябре 2005 года он стал исполняющим обязанности председателя правительства, а в марте 2006 года возглавил правительство республики.

15 февраля 2007 года, после отставки президента Чечни Алу Алханова, Кадыров стал временно исполняющим обязанности главы республики. 2 марта парламент Чечни утвердил его в должности президента, а 5 апреля состоялась инаугурация. В 2011 году его полномочия продлили на второй срок.

В 2009 году режим контртеррористической операции (КТО) в Чечне был отменен — это одно из ключевых событий первого срока Кадырова.

На выборах 2016 года Кадыров получил 97,94% голосов, в 2021 году — 99,7%, в 2026 году — 99,85%. Этот срок стал для него пятым.

Как правильно: глава Чечни или президент?

Официальное название должности — глава Чеченской Республики. Титул «президент» в республике не используется с 2010 года, когда Конституция Чечни была приведена в соответствие с федеральным законодательством.

Воинские звания Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров носит звание генерал-полковника — одно из высших воинских званий в России. Его присвоили указом президента в 2022 году. К этому званию Кадыров шел тринадцать лет:

2009 год — генерал-майор милиции;

2020 год — генерал-майор;

2022 год — генерал-лейтенант;

2022 год — генерал-полковник.

Награды Рамзана Кадырова

Среди наград Рамзана Кадырова — звание Героя Российской Федерации, присвоенное в 2004 году указом президента России. Это одна из высших государственных наград страны. Помимо государственных наград, у Рамзана Кадырова есть ведомственные, отраслевые, общественные и иностранные награды. По подсчетам журналистов, всего у него более 90 наград и званий.

Фото: Pool Sputnik Kremlin/АР

Другие государственные награды

Медаль «За отличие в охране общественного порядка» (2002)

Орден Мужества (2003)

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006)

Орден Почета (2015)

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2021)

Орден Александра Невского (2022)

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2024)

Личная жизнь: жена и дети Рамзана Кадырова

Супруга Рамзана Кадырова — Медни Кадырова (в девичестве Айдамирова), 1978 года рождения. Пара поженилась в 1996 году. Медни Кадырова является основательницей модного дома Firdaws.

Сколько детей у Рамзана Кадырова?

Согласно данным с официального сайта главы Чечни, у Рамзана Кадырова 14 детей. По данным СМИ, в это число входят и приемные дети.

Сыновья: Ахмат (2005), Зелимхан (2006), Адам (2007), Шейх-Мохаммед (2014), Шейх-Ахмат (2015), Абдуллах (2016), Хасан, Хусейн.

Ахмат (2005), Зелимхан (2006), Адам (2007), Шейх-Мохаммед (2014), Шейх-Ахмат (2015), Абдуллах (2016), Хасан, Хусейн. Дочери: Айшат (1998), Карина/Хадижат (2000), Хеди/Хутмат (2002), Табарик (2004), Ашура (2012), Эйшат (2015).

Наиболее известны двое старших сыновей, занимающих государственные посты в Чечне:

Ахмат Кадыров — вице-премьер Чеченской Республики. Назначен в январе 2026 года. Ранее занимал пост министра спорта Чечни.

Адам Кадыров — секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Назначение состоялось, когда ему было 17 лет.

Эти назначения документально подтверждены и регулярно упоминаются в официальных сообщениях органов власти Чечни.

По данным СМИ, Зелимхан Кадыров известен как боец ММА. Его имя также упоминалось в прессе в связи с его свадьбой.

Фото: Pool Reuters/АР

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова также занимала посты в правительстве республики. В октябре 2021 года она была назначена министром культуры Чечни, через два года стала вице-премьером правительства республики. В феврале 2025 года она покинула эту должность и сосредоточилась на работе в модном доме Firdaws.

Вторая дочь — Хадижат — руководила департаментом дошкольного образования Грозного, а в январе 2024 года стала первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком.

Хеди, или Хутмат, Кадырова в 2023 году была назначена куратором здравоохранения Чечни. Она также руководит проектом Woman in Islam.

Что известно о здоровье Рамзана Кадырова

Тема здоровья — одна из самых противоречивых в публичном образе Рамзана Кадырова. С одной стороны, он регулярно публично опровергает сообщения о болезнях, с другой — слухи о его состоянии появляются снова и снова.

Достоверной, документально подтвержденной информации о каких-то проблемах в состоянии здоровья Рамзана Кадырова в открытых источниках нет. Сам Кадыров и его окружение все болезни отрицают.

В январе 2026 года глава Чечни выступил с несколькими публичными заявлениями на фоне сообщений о якобы произошедшем отказе почек и госпитализации в Москве. На совещании с представителями органов власти он заявил: «Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю. Меня удивляют люди, которые верят в эту проплаченную информацию».

В ходе инспекционной поездки по Грозному он с иронией заметил: «Забыл сказать, что я не в больнице», — и добавил, что «украинские спецслужбы очень плохо работают». Позже в прямом эфире из горного села Беной Кадыров поклялся: «Клянусь Аллахом, у меня нет болезней почек, селезенки и желудка. Единственное, что я не переношу, — это перец, а так я абсолютно здоров. И силы у меня есть».

Министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев также публиковал видео с Кадыровым, где тот говорил о «боевом настрое».

Публичный образ Рамзана Кадырова

Спорт — заметная часть публичного образа Рамзана Кадырова. Он регулярно появляется на тренировках, поддерживает бойцовский клуб «Ахмат» и лично участвует в спортивных мероприятиях республики. Бокс и смешанные единоборства — направления, которым он уделяет особое внимание.

В социальных сетях у главы Чечни миллионы подписчиков. По совокупной аудитории он стабильно входит в число самых читаемых глав регионов России.

Частые вопросы

Сколько лет Рамзану Кадырову в 2026 году?

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года. 5 октября 2026 года ему исполняется 50 лет.

Когда день рождения Рамзана Кадырова?

5 октября. Он родился в 1976 году в селе Центарой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР (ныне Ахмат-Юрт Курчалоевского района Чечни).

Фото: АР

Как правильно называется должность Кадырова?

Глава Чеченской Республики. До 2010 года должность называлась «президент Чеченской Республики», затем ее переименовали по инициативе самого Кадырова.

С какого года Кадыров руководит Чечней?

С 2007 года. 15 февраля 2007 года он стал временно исполняющим обязанности президента республики, 5 апреля вступил в должность. В сентябре 2026 года его переизбрали на пятый срок с результатом 99,85%.

Сколько детей у Рамзана Кадырова?

По данным официального сайта главы Чечни, 14 детей. По сообщениям СМИ, в это число входят и приемные дети.

Кем работают сыновья Кадырова?

Ахмат Кадыров с января 2026 года занимает пост вице-премьера Чечни. Адам Кадыров — секретарь Совета безопасности республики.

Какое воинское звание у Кадырова?

Генерал-полковник. Звание присвоено указом президента России в 2022 году.