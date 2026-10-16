5 октября 2026 года главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполняется 50 лет. Он родился в 1976 году в селе Центарой (ныне Ахмат-Юрт) Курчалоевского района и руководит республикой с 2007 года. 21 сентября 2026 года Кадырова переизбрали на пятый срок: по данным ЦИК, он получил 99,85% голосов. Как сын муфтия стал главой Чечни, какие у него звания и награды и что известно о его жене и детях — в материале mk.ru.
Полное имя: Рамзан Ахматович Кадыров
Дата рождения: 5 октября 1976 года
Место рождения: село Центарой (ныне Ахмат-Юрт), Шалинский район, Чечено-Ингушская АССР
Должность: глава Чеченской Республики (с 2007 года)
Воинское звание: генерал-полковник (с 2022 года)
Ученая степень: кандидат экономических наук (2006)
Религия: ислам суннитского толка
Супруга: Медни Кадырова
Дети: 14 детей, включая приемных
Биография: детство, семья, образование
Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центарой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. Сейчас село называется Ахмат-Юрт, в честь его отца, и относится к Курчалоевскому району Чечни.
Отец — Ахмат Кадыров (23.08.1951–09.05.2004), муфтий Чечни, а затем первый президент республики. Он погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.
Мать — Аймани Кадырова (род. 04.08.1953), возглавляет Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, в 2023 году была награждена Орденом Почета.
Рамзан был вторым, младшим сыном в семье. Кроме него, в семье росли старший брат Зелимхан (25.10.1974–31.05.2004) и две старшие сестры — Зарган (род. 1971) и Зулай (род. 1972). Старшие сестры занимают должности в структурах власти Чечни. Старший брат Зелимхан скончался 31 мая 2004 года, вскоре после гибели отца, от острой сердечной недостаточности.
Школьное образование будущий глава Чечни завершил в Центарое в 1992 году. В 2004 году окончил Гудермесский филиал Махачкалинского института финансов и права по специальности «юриспруденция», в 2005 году — по специальности «финансы и кредит». В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.
Карьера: от помощника муфтия до главы республики
Карьера Рамзана Кадырова началась в середине 1990-х: он был помощником и телохранителем своего отца.
По его собственным словам, в 1994–1996 годах, в период Первой чеченской войны, Рамзан вместе с отцом находился в рядах чеченских сепаратистов. В интервью ТАСС в 2016 году он говорил: «Во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом». Осенью 1999 года, с началом Второй чеченской войны, Ахмат и Рамзан Кадыровы перешли на сторону федеральных властей.
С 2000 года отвечал за охрану отца, в 2003–2004 годах возглавлял Службу безопасности президента Чечни.
10 мая 2004 года, на следующий день после гибели отца, Рамзана Кадырова назначили первым вице-премьером Чечни. В ноябре 2005 года он стал исполняющим обязанности председателя правительства, а в марте 2006 года возглавил правительство республики.
15 февраля 2007 года, после отставки президента Чечни Алу Алханова, Кадыров стал временно исполняющим обязанности главы республики. 2 марта парламент Чечни утвердил его в должности президента, а 5 апреля состоялась инаугурация. В 2011 году его полномочия продлили на второй срок.
В 2009 году режим контртеррористической операции (КТО) в Чечне был отменен — это одно из ключевых событий первого срока Кадырова.
На выборах 2016 года Кадыров получил 97,94% голосов, в 2021 году — 99,7%, в 2026 году — 99,85%. Этот срок стал для него пятым.
Как правильно: глава Чечни или президент?
Официальное название должности — глава Чеченской Республики. Титул «президент» в республике не используется с 2010 года, когда Конституция Чечни была приведена в соответствие с федеральным законодательством.
Воинские звания Рамзана Кадырова
Рамзан Кадыров носит звание генерал-полковника — одно из высших воинских званий в России. Его присвоили указом президента в 2022 году. К этому званию Кадыров шел тринадцать лет:
- 2009 год — генерал-майор милиции;
- 2020 год — генерал-майор;
- 2022 год — генерал-лейтенант;
- 2022 год — генерал-полковник.
Награды Рамзана Кадырова
Среди наград Рамзана Кадырова — звание Героя Российской Федерации, присвоенное в 2004 году указом президента России. Это одна из высших государственных наград страны. Помимо государственных наград, у Рамзана Кадырова есть ведомственные, отраслевые, общественные и иностранные награды. По подсчетам журналистов, всего у него более 90 наград и званий.
Другие государственные награды
- Медаль «За отличие в охране общественного порядка» (2002)
- Орден Мужества (2003)
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006)
- Орден Почета (2015)
- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2021)
- Орден Александра Невского (2022)
- Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2024)
Личная жизнь: жена и дети Рамзана Кадырова
Супруга Рамзана Кадырова — Медни Кадырова (в девичестве Айдамирова), 1978 года рождения. Пара поженилась в 1996 году. Медни Кадырова является основательницей модного дома Firdaws.
Сколько детей у Рамзана Кадырова?
Согласно данным с официального сайта главы Чечни, у Рамзана Кадырова 14 детей. По данным СМИ, в это число входят и приемные дети.
- Сыновья: Ахмат (2005), Зелимхан (2006), Адам (2007), Шейх-Мохаммед (2014), Шейх-Ахмат (2015), Абдуллах (2016), Хасан, Хусейн.
- Дочери: Айшат (1998), Карина/Хадижат (2000), Хеди/Хутмат (2002), Табарик (2004), Ашура (2012), Эйшат (2015).
Наиболее известны двое старших сыновей, занимающих государственные посты в Чечне:
Ахмат Кадыров — вице-премьер Чеченской Республики. Назначен в январе 2026 года. Ранее занимал пост министра спорта Чечни.
Адам Кадыров — секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Назначение состоялось, когда ему было 17 лет.
Эти назначения документально подтверждены и регулярно упоминаются в официальных сообщениях органов власти Чечни.
По данным СМИ, Зелимхан Кадыров известен как боец ММА. Его имя также упоминалось в прессе в связи с его свадьбой.
Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова также занимала посты в правительстве республики. В октябре 2021 года она была назначена министром культуры Чечни, через два года стала вице-премьером правительства республики. В феврале 2025 года она покинула эту должность и сосредоточилась на работе в модном доме Firdaws.
Вторая дочь — Хадижат — руководила департаментом дошкольного образования Грозного, а в январе 2024 года стала первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком.
Хеди, или Хутмат, Кадырова в 2023 году была назначена куратором здравоохранения Чечни. Она также руководит проектом Woman in Islam.
Что известно о здоровье Рамзана Кадырова
Тема здоровья — одна из самых противоречивых в публичном образе Рамзана Кадырова. С одной стороны, он регулярно публично опровергает сообщения о болезнях, с другой — слухи о его состоянии появляются снова и снова.
Достоверной, документально подтвержденной информации о каких-то проблемах в состоянии здоровья Рамзана Кадырова в открытых источниках нет. Сам Кадыров и его окружение все болезни отрицают.
В январе 2026 года глава Чечни выступил с несколькими публичными заявлениями на фоне сообщений о якобы произошедшем отказе почек и госпитализации в Москве. На совещании с представителями органов власти он заявил: «Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю. Меня удивляют люди, которые верят в эту проплаченную информацию».
В ходе инспекционной поездки по Грозному он с иронией заметил: «Забыл сказать, что я не в больнице», — и добавил, что «украинские спецслужбы очень плохо работают». Позже в прямом эфире из горного села Беной Кадыров поклялся: «Клянусь Аллахом, у меня нет болезней почек, селезенки и желудка. Единственное, что я не переношу, — это перец, а так я абсолютно здоров. И силы у меня есть».
Министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев также публиковал видео с Кадыровым, где тот говорил о «боевом настрое».
Публичный образ Рамзана Кадырова
Спорт — заметная часть публичного образа Рамзана Кадырова. Он регулярно появляется на тренировках, поддерживает бойцовский клуб «Ахмат» и лично участвует в спортивных мероприятиях республики. Бокс и смешанные единоборства — направления, которым он уделяет особое внимание.
В социальных сетях у главы Чечни миллионы подписчиков. По совокупной аудитории он стабильно входит в число самых читаемых глав регионов России.
Частые вопросы
Сколько лет Рамзану Кадырову в 2026 году?
Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года. 5 октября 2026 года ему исполняется 50 лет.
Когда день рождения Рамзана Кадырова?
5 октября. Он родился в 1976 году в селе Центарой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР (ныне Ахмат-Юрт Курчалоевского района Чечни).
Как правильно называется должность Кадырова?
Глава Чеченской Республики. До 2010 года должность называлась «президент Чеченской Республики», затем ее переименовали по инициативе самого Кадырова.
С какого года Кадыров руководит Чечней?
С 2007 года. 15 февраля 2007 года он стал временно исполняющим обязанности президента республики, 5 апреля вступил в должность. В сентябре 2026 года его переизбрали на пятый срок с результатом 99,85%.
Сколько детей у Рамзана Кадырова?
По данным официального сайта главы Чечни, 14 детей. По сообщениям СМИ, в это число входят и приемные дети.
Кем работают сыновья Кадырова?
Ахмат Кадыров с января 2026 года занимает пост вице-премьера Чечни. Адам Кадыров — секретарь Совета безопасности республики.
Какое воинское звание у Кадырова?
Генерал-полковник. Звание присвоено указом президента России в 2022 году.