Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России: на его счету 248 голов в карьере и 31 мяч за национальную команду. Оба рекорда он отобрал у Александра Кержакова. В составе «Зенита» нападающий четырежды выигрывал чемпионат России, а в октябре 2026 года, в 38 лет, сказал, что его карьера закончилась, — правда, официально об уходе так и не объявил. Как складывалась карьера Дзюбы и что известно о его семье — в материале mk.ru.

Полное имя: Артем Сергеевич Дзюба.

Дата рождения: 22 августа 1988 года.

Место рождения: Москва.

Возраст: 38 лет.

Амплуа: центральный нападающий.

Рост: 196 см.

Последний клуб: «Акрон» (Тольятти).

Матчи за сборную России: 56.

Голы за сборную России: 31.

Главные достижения: четыре чемпионства России, три Кубка России и четыре Суперкубка России.

Семья: жена Кристина, трое сыновей.

Детство и начало футбольной карьеры

Артем Дзюба родился 22 августа 1988 года в Москве. Его отец, Сергей Владимирович Дзюба, родом из Полтавской области (Украина). Он работал милиционером и увлекался игрой в футбол, участвуя в областных турнирах. Мать, Светлана Александровна, трудилась продавщицей в продуктовом магазине. У Артема Дзюбы есть младшая сестра Ольга.

Футболом он начал заниматься в детстве, а в восемь лет попал в систему подготовки московского «Спартака». В клубной академии нападающий прошел юношеские команды и постепенно приблизился к основному составу.

Дебют Дзюбы за «Спартак» состоялся в 2006 году. Первый гол за основной состав он забил 26 февраля 2007 года в матче Кубка России с «Сибирью». В чемпионате России впервые отличился 15 апреля того же года в игре с «Томью».

Закрепиться в основе красно-белых сразу не удалось. Чтобы футболист получил больше игровой практики, его отправляли в аренду. Выступления за «Томь» и «Ростов» помогли Артему Дзюбе набраться опыта и проявить себя как результативного нападающего.

Клубная карьера

«Спартак»: первый опыт и результаты

«Спартак» стал для Дзюбы первым клубом на взрослом профессиональном уровне. В московской команде он получил опыт выступлений в Премьер-лиге, однако конкуренция за место в составе ограничивала его игровое время.

Фото: Наталия Губернаторова

Новый этап в карьере футболиста был связан с клубами «Томь» и «Ростов», куда он переходил на правах аренды. В томском клубе Дзюба выступал на правах аренды в 2009–2010 годах. Он получил больше возможностей выходить на поле и регулярно забивать. Нападающий набирался опыта в Премьер-лиге и постепенно превращался в заметного игрока российского чемпионата.

За «Ростов» Дзюба выступал в сезоне 2013/14 и весной 2015 года. Между этими периодами он возвращался в «Спартак». В сезоне 2013/14 нападающий помог «Ростову» выиграть Кубок России. Успешная игра укрепила его репутацию результативного форварда и повысила интерес со стороны ведущих российских клубов.

«Зенит»: чемпионства и бомбардирские рекорды

В 2015 году контракт нападающего со «Спартаком» закончился, и он перешел в «Зенит» на правах свободного агента. Переход вызвал неоднозначную реакцию части болельщиков красно-белых, а петербургский период стал самым титулованным в карьере футболиста.

По статистике клубных выступлений, за команду Артем Дзюба провел 249 матчей и забил 108 голов.

В составе «Зенита» нападающий выиграл четыре чемпионских титула подряд — в сезонах 2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22. Он также стал обладателем Кубка России в сезонах 2015/16 и 2019/20 и четырежды выиграл Суперкубок страны.

Дважды Дзюба становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В сезоне 2019/20 он забил 17 мячей и разделил первое место с одноклубником Сердаром Азмуном. В сезоне 2020/21 Дзюба стал единоличным лучшим бомбардиром РПЛ с 20 голами.

В петербургский период футболист получил капитанскую повязку и стал одним из самых узнаваемых российских игроков своего поколения.

«Арсенал»: аренда перед чемпионатом мира

Зимой 2018 года, после потери постоянного места в составе «Зенита», Артем Дзюба перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды. За команду он провел десять матчей и забил шесть голов в чемпионате России.

Удачная игра помогла нападающему вернуть форму и получить место в сборной России перед домашним чемпионатом мира. Летом 2018 года он вернулся в «Зенит», который к тому времени возглавил Сергей Семак.

«Адана Демирспор»: короткий зарубежный этап

В 2022 году после ухода из «Зенита» Дзюба впервые продолжил карьеру за пределами России — в турецком «Адана Демирспор». В чемпионате Турции нападающий провел четыре матча и забил один гол. Вскоре футболист вернулся в российский чемпионат.

«Локомотив»: возвращение в Москву

В феврале 2023 года Дзюба перешел в московский «Локомотив». В сезоне 2022/23 он забил восемь голов в РПЛ, а в сезоне 2023/24 — еще четыре. Таким образом, за два сезона в чемпионате России на его счету 12 мячей за железнодорожников.

В «Локомотиве» нападающий вновь регулярно выходил на поле и продолжал пополнять голевой счет.

«Акрон»: последний клуб

В сентябре 2024 года Дзюба подписал контракт с тольяттинским «Акроном». Он стал одним из ключевых игроков команды и помог ей закрепиться в Российской премьер-лиге.

В чемпионате России сезона 2024/25 нападающий забил девять голов, а в сезоне 2025/26 — восемь. Еще один мяч он забил в Кубке России в сезоне 2024/25. Таким образом, по данным Sports.ru, за два сезона в РПЛ у Дзюбы было 17 голов за «Акрон», а с учетом Кубка — 18.

Всего за клуб нападающий провел 52 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач. В мае 2026 года «Акрон» сообщил, что сотрудничество с футболистом продолжено не будет. Контракт истек летом, и к концу октября Дзюба не подписал соглашение с другой командой.

Артем Дзюба в сборной России

Дебют и первые голы

Дзюба дебютировал за сборную России 11 ноября 2011 года в товарищеском матче с Грецией. Первый гол за национальную команду он забил 8 сентября 2014 года в игре с Лихтенштейном.

Фото: Геннадий Черкасов

8 сентября 2015 года в отборочном матче чемпионата Европы против Лихтенштейна нападающий оформил покер — забил четыре мяча за одну игру. Россия выиграла со счетом 7:0. Этот результат стал одним из ярких эпизодов его выступлений за сборную.

Евро-2016

На чемпионате Европы 2016 года сборная России не смогла выйти из группы. Команда набрала одно очко в трех матчах и завершила выступление на групповом этапе.

Для Дзюбы турнир стал первым чемпионатом Европы в карьере.

ЧМ-2018: три гола и пенальти Испании

Домашний чемпионат мира 2018 года стал одним из главных событий карьеры Дзюбы в сборной. Нападающий забил три гола — Саудовской Аравии, Египту и Испании.

В матче 1/8 финала с Испанией Дзюба реализовал пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью, после чего Россия выиграла серию послематчевых пенальти. В четвертьфинале российская команда уступила Хорватии в серии пенальти.

Сборная России добилась одного из лучших результатов в современной истории национального футбола. Дзюба был одним из ключевых игроков команды, а его голы и игра в атаке привлекли большое внимание болельщиков.

По итогам 2018 года еженедельник «Футбол» назвал Дзюбу лучшим футболистом России.

Евро-2020 и рекорд в сборной

Чемпионат Европы, перенесенный из-за пандемии и прошедший в 2021 году, оказался для сборной России неудачным: команда не вышла из группы. Дзюба сыграл во всех трех матчах сборной на турнире и забил Дании с пенальти.

19 марта 2025 года в товарищеском матче с Гренадой Дзюба оформил дубль и довел число голов за сборную до 31. Так он превзошел прежний рекорд Александра Кержакова, забившего за сборную 30 мячей.

Итог выступлений Дзюбы за национальную команду — 56 матчей и 31 гол.

Рекорды, достижения и награды Артема Дзюбы

Достижения Дзюбы относятся к нескольким статистическим категориям: голы в чемпионате России, мячи за сборную и результативность во всех клубных турнирах.

31 гол за сборную России. Дзюба — лучший бомбардир в истории национальной команды.

Дзюба — лучший бомбардир в истории национальной команды. 179 голов в чемпионате России. В статистических базах могут встречаться другие значения, поэтому при сравнении рекордов важно учитывать источник и методику подсчета.

В статистических базах могут встречаться другие значения, поэтому при сравнении рекордов важно учитывать источник и методику подсчета. 248 голов за карьеру. Это показатель для официальных матчей: 217 голов за клубы во всех турнирах и 31 за сборную России.

Командные трофеи

Чемпион России — четыре раза: сезоны 2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22 в составе «Зенита».

Обладатель Кубка России — три раза: с «Ростовом» в сезоне 2013/14 и с «Зенитом» в сезонах 2015/16 и 2019/20.

Обладатель Суперкубка России — четыре раза: в составе «Зенита».

Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года: в составе сборной России.

Личные достижения