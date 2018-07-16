Иностранцы разрушили мифы о России: есть ли жизнь после футбола

А ведь это было хорватам непросто — на вытянутых руках поднимать, держать, «гнать волну» этим огромным полотнищем. И народ вокруг курсировал — вот так же волной, от метро «Маяковская» — к полотнищу, на Тверскую и дальше, туда, к Никольской... Эпицентру. Когда в нескольких шагах от моего дома хорватские болельщики растягивали на площади гигантский баннер «Спасибо, Россия», я не могла просто пройти мимо.