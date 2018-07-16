Много раз говорилось, что мировое первенство — это ярмарка талантов, на которой многие молодые футболисты могут показать себя. И вот чемпионат мира закончился, минул почти месяц. Страсти поулеглись, самые громкие и ожидаемые трансферы свершились. Однако мундиаль показал нам, что некогда средний игрок способен тащить свою сборную.
Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира-2018 удивила многих, дойдя до четвертьфинала. В частности, в плей-офф подопечные Станислава Черчесова обыграли национальную команду Испании, а в успех отечественных игроков в этом матче не верил даже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, он проспорил режиссеру Тиграну Кеосаяну "много денег".
"Думал на органы порежут, а нашел в России любовь всей жизни". - 28-летний мексиканец Мигель Минору описал в Facebook трогательную историю знакомства на ЧМ-2018 с 23-летней уроженкой Екатеринбурга Кристиной Александровой. Молодой человек уже сделал девушке предложение и сейчас она учит испанский язык, чтобы переехать к возлюбленному. Ролик об отношениях с россиянкой, выложенный Мигелем, уже стал вирусным и его посмотрели 1,7 млн раз.
Ушанки, матрешки и кокошники как были в топе русских сувениров, так в нем и останутся. А вот с волком Забивакой и прочими чисто футбольными атрибутами чемпионата мира-2018 сложнее: это сувениры «одноразовые». Закончился футбол — закончился и массовый спрос на них. Когда-нибудь они, впрочем, обязательно станут желанными коллекционными атрибутами — но нескоро. Как складывается судьба многочисленных Забивак и тому подобной атрибутики сейчас — выяснял «МК».
В тот момент, когда самолет, на котором Александр Головин отправился в Монако, только набирал высоту, в Доме футбола начался исполком Российского футбольного союза. Руководители отечественного футбола собрались, конечно, не для того, чтобы обсудить перспективы полузащитника сборной России в чемпионате Франции, но фамилия экс-армейца постоянно слышалась в разговорах и маститых функционеров, прибывавших по одиночке и группами, и шушукающихся между собой в ожидании окончания исполкома журналистов.
Подведены итоги голосования болельщиков по итогам чемпионата мира по футболу, в ходе которого были определены имена 11 футболистов, включенных в символическую сборную ЧМ-2018. Максимальное количество болельщицких голосов досталось полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу, который был признан ФИФА лучшим игроком мундиаля.
После чемпионата мира кто-то в Твиттере написал: «Вы узнали о том, что Артем Дзюба классный только сейчас? Очень жаль: он был таким всегда». В этой же публикации есть видео, снятое в подтрибунном помещении перед матчем РФПЛ (тогда РПЛ называлась именно так), где нападающий «Зенита» легонько дергает за хвостик девочку. Обернувшись, та, конечно же, обвиняет сзади стоявшего мальчишку, Артем, улыбнувшись, пожимает плечами.
Как и вся спортивная (да и не только спортивная) Россия, очень внимательно следил за главным событием года в нашей стране — футбольным ЧМ-2018. В контексте обсуждения программ наследия лучшего чемпионата в истории нельзя не сказать об одной системной проблеме, особенно выпукло проявившейся в дни турнира, — это плохое знание иностранных языков.
Едва завершился футбольный чемпионат мира-2018, как в Калининграде состоялось заседание президентского совета по развитию спорта. Речь больше шла не об итогах форума, а о так называемом его наследии. Что делать со всем тем богатством, которое наплодили к мундиалю на территории нашей необъятной? И главное – кому?
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своей реакции на провокационное заявление хорватского защитника Домагоя Виды. По словам российского форварда, такое поведение взбесило членов российской сборной.
Хорватское чудо не сходит со страниц газет всего мира. Финал с участием Луки Модрича, Марио Манджукича, Ведрана Чорлуки и компании стал не самым счастливым, но команда выступила достойно. Мы набрали номер нашего доброго друга, голкипера сборной Хорватии в национальном виде спорта — гандболе. Владо Шола, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, ответил незамедлительно!
Чемпионат мира-2018 по футболу закончился уже почти неделю назад, однако, итоги мундиаля все еще подводятся. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выделил лучший, по его мнению, матч турнира. Специалист считает, что таковым является четвертьфинальное противостояние его команды и дружины из Хорватии.
8 лет назад мы с коллегами уже подвели таким образом итоги футбольного первенства планеты, которое прославилось вувузелами и песней бесподобной Шакиры. Хотели сделать «азбуку футбола» доброй традицией, но на прошлом чемпионате в Бразилии все желание нам отбило выступление сборной России. Теперь — спасибо нашей команде! — у нас совсем иные чувства. Поехали!
Иностранцы потратили в России полтора миллиарда долларов США за время Чемпионата мира по футболу. И это только те транзакции, которые прошли по сетям Сбербанка. Одни только гости из Катара совершили за один день четыре покупки на Никольской улице в Москве у стен Кремля на восемь миллионов рублей. Правда, "Сбербанк" не раскрыл, что это были за покупки.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, как сообщили СМИ, якобы в жесткой фомре обратился к хорватским политикам с призывом держаться от национальной команды подальше. Однако, вскоре выяснилось, что это - фейк, а за слова специалиста издания приняли материал журналиста.
Сборная Хорватии на чемпионате мира-2018 стала, пожалуй, главным открытием. Мало кто ожидал, что "шашечные" доберутся до финала, но тем не менее они оказались в решающем матче, хоть в итоге и уступили Франции. Теперь же главный тренер национальной команды Златко Далич обратился к политикам своей страны и сделал это довольно жестко, призвав не использовать успехи футболистов для улучшения имиджа.
Это было двадцать лет назад. Сборная Франции вынесла на 3:0 в финале домашнего чемпионата мира Бразилию — и Париж превратился в одну гигантскую ночную дискотеку. Продираясь сквозь нее к своему отелю на опушке Булонского леса, ближе к финишу дистанции я нарвался на бонус: хозяин нашей окрестной забегаловки Рене в честь победы ставил всем бесплатную выпивку.
Время подведения итогов столь крупных спортивных событий, как чемпионат мира по футболу, — одна из самых приятных журналистских обязанностей. Выбирая лучших из лучших, вспоминаешь самые яркие моменты турнира: потрясающие голы и сейвы, умопомрачительные камбэки и проявления характера и воли, словно вновь переживая с участниками мирового первенства эпизоды их славы и триумфа.
Мировое футбольное первенство подошло к концу. Зарубежные фанаты разъехались по домам, и мало у кого остаются сомнения, что они забрали с собой исключительно положительные впечатления. Тот образ России, который они увидели, разительно отличался от стереотипов, сформировавшихся у них под влиянием СМИ. Впрочем, и этот образ далек от будничной, непраздничной России.
Выступление сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 по футболу мало кого оставило равнодушным. Национальная команда добралась до четвертьфинала, где лишь по пенальти уступила будущему серебряному призеру мундиаля - Хорватии. В Госдуме решили, что заслуги футболистов и главного тренера - Станислава Черчесова - необходимо отметить, а также наградить всех почетными грамотами.
Неотъемлемая часть финального дня чемпионата мира по футболу -— награждение лучших игроков турнира. С ЧМ-2018 «Золотой мяч» увез полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич, а «Золотую перчатку» — вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа.
Вы же наверняка видели, как радовались забитым голам главы государств-участников финала чемпионата мира. Многие предполагали, что Эмманюэль Макрон не вскидывал от счастья руки так высоко даже после победы на президентских выборах.
Схожие эмоции испытали поклонники двух финалистов чемпионата мира по футболу. У французов среднего возраста подобный опыт уже имеется, хорваты этого же поколения помнят «бронзу» того же самого 1998 года. В общем, нашим коллегам из Франции и Хорватии есть о чем писать.
64 матча, 32 команды, 11 городов, 12 стадионов... Эти цифры мы знали и до начала чемпионата мира. Сейчас пришло время посмотреть на другие числовые показатели. Они очень много интересного нам расскажут о самом турнире, о чемпионе и призерах.
А ведь это было хорватам непросто — на вытянутых руках поднимать, держать, «гнать волну» этим огромным полотнищем. И народ вокруг курсировал — вот так же волной, от метро «Маяковская» — к полотнищу, на Тверскую и дальше, туда, к Никольской... Эпицентру. Когда в нескольких шагах от моего дома хорватские болельщики растягивали на площади гигантский баннер «Спасибо, Россия», я не могла просто пройти мимо.