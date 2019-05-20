Хорошее настроение с «МК»: будем вечно молоды!

В воскресенье, 22 декабря, с утра пораньше на крыльце редакции «МК» выстроилась внушительная очередь: самые верные подписчики спешили на праздник «Хорошее настроение», чтобы занять лучшие места в зале. Ни выходной день, ни ранний час людей не смутили, ведь главное — провести время с журналистами любимой газеты, которой на днях стукнуло 100 лет. Однако юбилей — это солидность только в цифрах: мы, как и наши подписчики, всегда молоды душой — и такими же останемся еще очень надолго, обещаем.